Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
ПЛН 25 ЛЕТ
Господин Рейтингомер
Образование для учащихся с инвалидностью
Огненное сердце Ершово
«Учитель года»: В школе по любви
Великие Луки к 80-летию Победы
Ярмарка трудоустройства в Великих Луках
Профсоюзные Мероприятия на 1 мая
Места силы Псковской области
Где выпить вкусный кофе в Пскове?
Конкурс слоганов в честь 25-летия ПЛН
Фотоконкурс «Я читаю ПЛН»
Задержание ректора ПсковГУ
Лёгкая кухня Брускетта с креветками
 
 
 
ещё Общество 28.04.2025 21:020 Дождливая погода ожидает псковичей на этой неделе 29.04.2025 14:000 Марина Гаращенко: Великолукская больница имела острые проблемы до объединения 29.04.2025 13:560 Над памятником «Знамя Победы» в Идрице выступили «Русские Витязи». ВИДЕО 29.04.2025 13:460 В лаборатории завода «Титан-Полимер» установили новое оборудование 29.04.2025 13:440 «Русские Витязи» вылетели в Идрицу 29.04.2025 13:370 Александр Борисов: Идрица занимает особое место в военной истории России
 
 
 
Самое популярное 23.04.2025 21:495 Названа дата завершения отопительного сезона в Пскове 24.04.2025 12:217 Стоимость проезда в автобусах Пскова увеличат с 11 мая 24.04.2025 11:411 Прощание с псковским военкором Никитой Гольдиным пройдет 25 апреля 24.04.2025 07:470 Пскович-корреспондент МК Никита Гольдин скончался в госпитале 27.04.2025 19:400 Авария на перекрёстке улиц Народной и Коммунальной в Пскове попала на видео
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Александр Борисов: Идрица занимает особое место в военной истории России

29.04.2025 13:37|ПсковКомментариев: 0

Идрица занимает особое место в военной истории России. Таким мнением поделился депутат Государственной Думы, заместитель руководителя фракции «Единая Россия», руководитель регионального отделения Российского военно-исторического общества Александр Борисов во время памятных мероприятий у памятника «Знамя Победы» 29 апреля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. 

«Совсем недавно мы проводили мероприятие в Самолве, где стоит памятник дружине Александра Невского. Оттуда началась ратная слава России. Место, где мы находимся сегодня, не менее важное, именно здесь было образовано воинское объединение, которое дошло до Берлина. Мы все знаем, что над Берлином вознесся флаг именно Идрицкой дивизии. Место несомненно боевое, несомненно историческое», - начал свое выступление Александр Борисов. 

Он отметил, что к 80-летию Победы осталось не так много ветеранов и тех, кто застал события Великой Отечественной войны.

«Сейчас, как никогда, важно сохранить о них память и отдать им должное, сохранить память о той войне, за которую наша страна заплатила очень большую цену. Одна из основных задач Российского военно-исторического общества — популяризация военной истории. Великая Отечественная война имеет для нас особое значение, особенно в год восьмидесятилетия. Я очень рад, что здесь сегодня очень много людей, которые откликнулись, которые приехали на этот праздник, в том числе наши белорусские друзья», — добавил руководитель регионального отделения РВИО.

Напомним, у памятника «Знамя Победы» в Идрице проходит мероприятие, приуроченное ко Дню Знамени Победы, который отмечают в Псковской области 30 апреля. 

Пресс-портрет
Борисов Александр Александрович Депутат Государственной Думы, заместитель руководителя фракции «Единой России» в Госдуме
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Поддерживаете ли вы тенденцию очистки Пскова от ларьков?
В опросе приняло участие 72 человека
29.04.2025, 14:000 Марина Гаращенко: Великолукская больница имела острые проблемы до объединения 29.04.2025, 13:560 Над памятником «Знамя Победы» в Идрице выступили «Русские Витязи». ВИДЕО 29.04.2025, 13:470 «Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: ЗвОнит или звонИт? 29.04.2025, 13:460 В лаборатории завода «Титан-Полимер» установили новое оборудование
29.04.2025, 13:440 «Русские Витязи» вылетели в Идрицу 29.04.2025, 13:370 Александр Борисов: Идрица занимает особое место в военной истории России 29.04.2025, 13:360 Более 800 пострадавших от радиации жителей Псковской области получают меры соцподдержки 29.04.2025, 13:330 На экскурсию «Друзья, книги и дороги Валентина Курбатова» приглашают псковичей
29.04.2025, 13:230 «Дневной дозор»: Как новые ставки сказались на рынке недвижимости Псковской области? 29.04.2025, 13:210 Полуфинал «Мисс и Миссис Великие Луки 2025» пройдет 3 мая 29.04.2025, 13:160 Стартовали памятные мероприятия у монумента «Знамя Победы» в Идрице 29.04.2025, 13:020 Начинается видеотрансляция программы «Кузница» с Мариной Гаращенко
29.04.2025, 12:580 Всероссийский фестиваль фронтовой поэзии и песни пройдет в Псковской области 29.04.2025, 12:510 Великие Луки накануне 80-летия Победы. ФОТОРЕПОРТАЖ 29.04.2025, 12:450 Только 36% псковичей одобряют введение курса семьеведения в школах – опрос 29.04.2025, 12:360 Начинается видеотрансляция программы «Дело вкуса»: Cho — ресторан с азиатским акцентом
29.04.2025, 12:340 Великолукские второклассники победили на областных соревнованиях по шахматам 29.04.2025, 12:220 Тревожность и невроз: почему эти состояния преследуют современных людей? 29.04.2025, 12:190 Получить штендер и распечатать фото для «Бессмертного полка» можно в псковском Доме молодежи 29.04.2025, 12:150 «Кузница»: Объединение учреждений здравоохранения Псковской области. Pro et contra
29.04.2025, 12:130 Авиакомпания Almasria Airlines сократила полетную программу из РФ на курорты Египта 29.04.2025, 12:120 Псковичам напомнили о необходимости предоставить отчет о контролируемых иностранных компаниях 29.04.2025, 12:100 Великолучанин отработает 20 часов за долг в 85 тысяч рублей  29.04.2025, 12:080 «Единая Россия» в Псковской области проведет неделю приёмов старшего поколения
29.04.2025, 12:040 Начинается видеотрансляция программы «Беседка» о регистрации авто и водительских экзаменах 29.04.2025, 11:570 Административную ответственность снимут с готовых устранить нарушения 29.04.2025, 11:520 Представители бизнеса и УФСИН в Великих Луках обсудили вопросы взаимодействия 29.04.2025, 11:500 Иностранным инвесторам смогут запретить обратный выкуп акций компаний
29.04.2025, 11:480 «Дело вкуса»: Cho — ресторан с азиатским акцентом 29.04.2025, 11:440 Торжественное захоронение останков красноармейца прошло на Мироносицком кладбище в Пскове 29.04.2025, 11:350 Гдович незаконно выловил рыбу в Чудском озере почти на полмиллиона рублей и ответил в суде 29.04.2025, 11:330 Детские пособия за апрель псковичам перечислят досрочно
29.04.2025, 11:270 «Беседка»: Врио начальника МРЭО Госавтоинспекции Виталий Соловьёв о регистрации авто и водительских экзаменах 29.04.2025, 11:240 Школа и детский сад в Псковской области закрыты на карантин 29.04.2025, 11:230 Четвертый общероссийский «Олимпийский диктант» будет посвящен 80-летию Великой Победы 29.04.2025, 11:170 В Печорах у гражданина Германии конфисковали золотые слитки на сумму 90 млн рублей
29.04.2025, 11:140 Более 3,5 тысячи случаев ОРВИ зарегистрировали в Псковской области за неделю 29.04.2025, 11:120 Водитель скатившего в Финский парк в Пскове автомобиля оказался трезвым 29.04.2025, 11:040 Фотофакт: Пробка образовалась на улице Яна Райниса в Пскове 29.04.2025, 10:590 Каждый второй пскович готов доверить здоровье врачу с ИИ – опрос
29.04.2025, 10:430 Четыре концерта органной музыки прозвучат в Пскове в мае 29.04.2025, 10:320 За сдачу нормативов ГТО псковичи могут получить налоговый вычет в размере 18 тысяч рублей 29.04.2025, 10:280 30 единиц гражданского оружия изъяли росгвардейцы у псковичей за неделю 29.04.2025, 10:130 Беговая тренировка протяженностью 5 км пройдет в Пскове 29 апреля
29.04.2025, 10:040 Шествие «Бессмертного полка» в Пскове начнется 9 мая на перекрестке улиц Карла Маркса и Воровского 29.04.2025, 09:530 Страхование имущества: почему соседи не должны оставаться вне поля зрения 29.04.2025, 09:450 Пешехода сбили насмерть в Палкинском районе 29.04.2025, 09:450 Поджог двери мог стать причиной пожара в многоквартином доме в Пскове
29.04.2025, 09:430 Вместе со школьниками псковские курсанты привели в порядок захоронения времен Великой Отечественной войны 29.04.2025, 09:410 По факту издевательства над собакой в районе «Электрона» в Пскове возбудили дело 29.04.2025, 09:340 Ландшафтный пожар ликвидировали в Локне 29.04.2025, 09:300 Псковский коллектив «Русские узоры» удостоился гран-при международного фестиваля в Казани
29.04.2025, 09:150 «Сердца трех»: пскович отправится в тюрьму за удар ножом своего конкурента 29.04.2025, 09:000 Размещение в отелях за год подорожало на 19% 29.04.2025, 08:400 Кравцов рассказал о новой системе оплаты труда учителей 29.04.2025, 08:200 Россия предложила создать в БРИКС Совет по космосу
29.04.2025, 08:000 Великолукскому ветерану присвоили звание «Почетный гражданин города» 29.04.2025, 07:300 Международный день танца отмечается 29 апреля 29.04.2025, 07:000 Радоницу отмечают православные 29 апреля 28.04.2025, 23:000 Два «Опеля Астра» столкнулись в Пскове на Ленинградском шоссе
28.04.2025, 22:000 Вероятность распространение холеры внутри России оценил врач 28.04.2025, 21:590 Рейтингомер: объединение больниц, телега на чушках и премия для ресторатора. ВИДЕО 28.04.2025, 21:510 «Русские Витязи» выступят 29 апреля в Себежском районе 28.04.2025, 21:410 Крупные поисковые экспедиции проходят на территории Псковской области
28.04.2025, 21:400 Собаку подвесили и изрезали ножом в Пскове 28.04.2025, 21:210 Правительство поддержало проект о нарушении закона об авторизации на сайтах 28.04.2025, 21:020 Дождливая погода ожидает псковичей на этой неделе 28.04.2025, 20:410 Сервис по оформлению ОСАГО может появиться на «Госуслугах»
28.04.2025, 20:230 Гала-концерт в рамках международного форума «На том стоим» прошел в Пскове. ФОТО 28.04.2025, 20:000 Путин продлил срок, в который иностранцы должны узаконить свое положение в РФ 28.04.2025, 19:340 Умерла ветеран псковского физмата Надежда Павловская 28.04.2025, 19:180 Книгу о древних грамотах Елеазарова монастыря  представили в псковском музее
28.04.2025, 18:550 Перевозившего из Дедовичского района наркотики жителя Вологды осудили на 14 лет 28.04.2025, 18:400 Правительство поддержало проект о самозапрете на азартные игры 28.04.2025, 18:200 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 28 апреля 28.04.2025, 18:180 Рейтингомер: объединение больниц, телега на чушках и премия для ресторатора
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru