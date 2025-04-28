Общество

Александр Борисов: Идрица занимает особое место в военной истории России

Идрица занимает особое место в военной истории России. Таким мнением поделился депутат Государственной Думы, заместитель руководителя фракции «Единая Россия», руководитель регионального отделения Российского военно-исторического общества Александр Борисов во время памятных мероприятий у памятника «Знамя Победы» 29 апреля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Совсем недавно мы проводили мероприятие в Самолве, где стоит памятник дружине Александра Невского. Оттуда началась ратная слава России. Место, где мы находимся сегодня, не менее важное, именно здесь было образовано воинское объединение, которое дошло до Берлина. Мы все знаем, что над Берлином вознесся флаг именно Идрицкой дивизии. Место несомненно боевое, несомненно историческое», - начал свое выступление Александр Борисов.

Он отметил, что к 80-летию Победы осталось не так много ветеранов и тех, кто застал события Великой Отечественной войны.

«Сейчас, как никогда, важно сохранить о них память и отдать им должное, сохранить память о той войне, за которую наша страна заплатила очень большую цену. Одна из основных задач Российского военно-исторического общества — популяризация военной истории. Великая Отечественная война имеет для нас особое значение, особенно в год восьмидесятилетия. Я очень рад, что здесь сегодня очень много людей, которые откликнулись, которые приехали на этот праздник, в том числе наши белорусские друзья», — добавил руководитель регионального отделения РВИО.

Напомним, у памятника «Знамя Победы» в Идрице проходит мероприятие, приуроченное ко Дню Знамени Победы, который отмечают в Псковской области 30 апреля.