Общество

Стартовали памятные мероприятия у монумента «Знамя Победы» в Идрице

Цветы возлагают к памятнику «Знамя Победы» в Идрице, мероприятие приурочено ко Дню Знамени Победы, который отмечают в Псковской области 30 апреля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фотографии: Анна Тягунова / ПЛН

Солист оркестра штаба Северо-Западного округа войск национальной гвардии Российской Федерации Денис Яковлев исполнил композицию «От героев былых времён».

Цветы к монументу «Знамя Победы» возложили губернатор Псковской области Михаил Ведерников, первый вице-губернатор Вера Емельянова, депутат Государственной Думы, заместитель руководителя фракции «Единая Россия», руководитель регионального отделения Российского военно-исторического общества Александр Борисов, председатель Витебского областного исполнительного комитета Александр Субботин, председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов, сенатор Российской Федерации Алексей Наумец, ветеран боевых действий, участник специальной военной операции Андрей Клочко, митрополит Псковский и Порховский Матфей, глава Себежского района Леонид Курсенков, председатель великолукского отделения РВИО Дмитрий Белюков, члены регионального отделения РВИО.

«Этот флаг - символ победы для всех народов, которые хранят память о Великой Отечественной войне. Мы помним ее историю. Сто пятидесятая Идрицкая стрелковая дивизия прошла до Берлина, освободив больше ста двадцати населенных пунктов. Мы гордимся тем, что этот великий стяг родился именно здесь, на Псковской земле. Свой вклад в боевую летопись дивизии внесли многие народы Советского Союза. Среди них были и белорусы. Поэтому для нас, потомков и наследников поколения победителей, важна связь с подвигом наших народов в Великой Отечественной войне», - заявил губернатор Михаил Ведерников.

«Подвиг советского народа бессмертен. Эти слова, как никакие другие, ярко свидетельствуют о нашем общем вкладе в дело великой победы над фашизмом. Эта надпись каждый вечер светится вечной памятью на самой большой площади Белоруссии. Площади Победы в городе Витебске. Находясь здесь, у мемориала, посвященного Знамени Победы, еще раз убеждаешься, что общую память и славу мы обязаны вместе свято хранить. Это и есть реальная связь времен и поколений, незримая нить, которая соединяет сердца всех народов, воевавших в той страшной войне», - выступил председатель Витебского областного исполнительного комитета Александр Субботин.

Напомним, памятный знак воинам 150-й идрицко-берлинской ордена Кутузова стрелковой дивизии, освободившим поселок Идрица и водрузившим Знамя Победы над рейхстагом, установлен РВИО при поддержке администрации Псковской области. При содействии благотворительного фонда развития Псковской области «Святой равноапостольной княгини Ольги» была реализована краудфандинговая кампания. Жители Псковской области могли добровольно внести посильный вклад в создание памятного знака Знамени Победы в Идрице.

По инициативе губернатора Псковской области Михаила Ведерникова 30 апреля внесено в список региональных памятных дат. Знамя Победы является официальным символом Победы советского народа и его вооруженных сил над нацистской Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов и государственной реликвией России.

В ночь с 30 апреля на 1 мая 1945 года штурмовой флаг 150-й Идрицкой стрелковой дивизии был водружен над Рейхстагом и стал Знаменем Победы — символом полного разгрома фашистской Германии.