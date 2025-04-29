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МТС оцифровала бизнес-процессы ведущего производителя газированных напитков в Псковской области

29.04.2025 18:18|ПсковКомментариев: 0

Цифровая экосистема МТС сообщает о внедрении платформы МТС Линк в качестве основного решения для деловых коммуникаций Группы компаний «Черноголовка» на производстве в Псковской области. Использование актуальных технологических решений в работе позволит «Черноголовке» улучшить управление производственными процессами, оптимизировать затраты, сократить время на выполнение рутинных задач и, как следствие, высвободить ресурсы для создания новых продуктов.

Изображение сгенерировано нейросетью «Шедеврум»

Группа компаний «Черноголовка», входящая в топ-30 российского рынка пищевых производителей, проводит совещания с помощью сервиса Встречи, в том числе масштабные собрания с участием сотрудников площадок, расположенных в разных регионах России. Для визуализации идей на онлайн-встречах команда использует МТС Линк Доски. Офисные сотрудники пользуются возможностью быстро созваниваться с коллегами из переговорных комнат благодаря установке в них мини-ПК с учетными записями МТС Линк. Для ежедневной переписки и оперативного решения рабочих вопросов команда «Черноголовки» применяет корпоративный мессенджер Чаты, где реализована возможность не только индивидуального общения, но и в группах. Также в мессенджере созданы тематические и новостные каналы группы компаний.

Сервисами МТС Линк пользуется не только штат группы компаний, но и представители компаний-партнеров. В 2025 году «Черноголовка» планирует увеличивать количество гостевых доступов для партнеров, чтобы всё деловое общение сотрудников проходило на единой платформе.

«Очевидно, что эффективные онлайн-коммуникации способствуют оптимизированной работе сотрудников. На примере кейса "Черноголовки" ярко видно, как современные цифровые технологии улучшают внутреннюю коммуникацию в бизнесе. Инструменты на основе искусственного интеллекта помогают команде быстрее выполнять задачи, автоматизируя поиск сообщений и составление отчетов о совещаниях. Это освобождает сотрудников от рутинных действий, повышает продуктивность и позволяет сосредоточиться на важных задачах», – подчеркивает директор МТС в Псковской области Ольга Рябченко.

«Мы постоянно расширяемся: растет численность сотрудников, появляются новые производственные площадки – только за последние два года в группу вошли активы компаний Kellogg’s и Kraft Heinz. Масштаб и география бизнеса требуют внедрения единой платформы для онлайн-коммуникаций. Мы искали российский сервис с функциональностью, которая бы позволила заменить Microsoft Teams, и ответом стала экосистема МТС Линк. Решение стабильно работает при проведении масштабных онлайн-мероприятий и реализации нестандартных сценариев, таких как, например, трансляции с заводов. Особенно хотелось бы отметить качество и скорость техподдержки МТС Линк – специалисты всегда готовы помочь с настройкой программного обеспечения и обучением его применению», – отмечает интеграционный директор по ИТ УК «Черноголовка» Дмитрий Старостов.

Источник: Псковская Лента Новостей
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