Общество

МТС оцифровала бизнес-процессы ведущего производителя газированных напитков в Псковской области

Цифровая экосистема МТС сообщает о внедрении платформы МТС Линк в качестве основного решения для деловых коммуникаций Группы компаний «Черноголовка» на производстве в Псковской области. Использование актуальных технологических решений в работе позволит «Черноголовке» улучшить управление производственными процессами, оптимизировать затраты, сократить время на выполнение рутинных задач и, как следствие, высвободить ресурсы для создания новых продуктов.

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Группа компаний «Черноголовка», входящая в топ-30 российского рынка пищевых производителей, проводит совещания с помощью сервиса Встречи, в том числе масштабные собрания с участием сотрудников площадок, расположенных в разных регионах России. Для визуализации идей на онлайн-встречах команда использует МТС Линк Доски. Офисные сотрудники пользуются возможностью быстро созваниваться с коллегами из переговорных комнат благодаря установке в них мини-ПК с учетными записями МТС Линк. Для ежедневной переписки и оперативного решения рабочих вопросов команда «Черноголовки» применяет корпоративный мессенджер Чаты, где реализована возможность не только индивидуального общения, но и в группах. Также в мессенджере созданы тематические и новостные каналы группы компаний.

Сервисами МТС Линк пользуется не только штат группы компаний, но и представители компаний-партнеров. В 2025 году «Черноголовка» планирует увеличивать количество гостевых доступов для партнеров, чтобы всё деловое общение сотрудников проходило на единой платформе.

«Очевидно, что эффективные онлайн-коммуникации способствуют оптимизированной работе сотрудников. На примере кейса "Черноголовки" ярко видно, как современные цифровые технологии улучшают внутреннюю коммуникацию в бизнесе. Инструменты на основе искусственного интеллекта помогают команде быстрее выполнять задачи, автоматизируя поиск сообщений и составление отчетов о совещаниях. Это освобождает сотрудников от рутинных действий, повышает продуктивность и позволяет сосредоточиться на важных задачах», – подчеркивает директор МТС в Псковской области Ольга Рябченко.

«Мы постоянно расширяемся: растет численность сотрудников, появляются новые производственные площадки – только за последние два года в группу вошли активы компаний Kellogg’s и Kraft Heinz. Масштаб и география бизнеса требуют внедрения единой платформы для онлайн-коммуникаций. Мы искали российский сервис с функциональностью, которая бы позволила заменить Microsoft Teams, и ответом стала экосистема МТС Линк. Решение стабильно работает при проведении масштабных онлайн-мероприятий и реализации нестандартных сценариев, таких как, например, трансляции с заводов. Особенно хотелось бы отметить качество и скорость техподдержки МТС Линк – специалисты всегда готовы помочь с настройкой программного обеспечения и обучением его применению», – отмечает интеграционный директор по ИТ УК «Черноголовка» Дмитрий Старостов.