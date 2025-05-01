Общество

Акция «Окна Победы» стартовала во всех регионах России

Акция «Окна Победы» стартовала во всех регионах России, сообщили в пресс-службе «Движения первых».

Представители движения рассказали, что в акции уже приняли участие тысячи ребят из всех регионов страны.

«Они вместе с родителями, учениками и наставниками украшают окна домов, квартир, школ, университетов и предприятий. Взрослые знакомят младшее поколение с исторической правдой и помогают сохранять память о Великой Победе», - отметили в пресс-службе.

Движение Первых разработало более 30 вариантов трафаретов с символикой Победы: георгиевские ленточки, гвоздики, голуби, изображения известных памятников, таких как «Ржевский мемориал Советскому солдату» и «Алёша». Специально к 80-летию Победы создан трафарет с изображением памятника «Родина-мать зовет!» и надписью «80 Победа!».

Подробная информация и трафареты доступны на сайте. Присоединиться могут все желающие, а поделиться фотографиями украшенных окон можно в социальных сетях с хештегом #ОкнаПобеды.