Общество

Судью Псковского городского суда могут лишить статуса за освобождение украинских наркокурьеров

Зампредседателя Псковского городского суда могут лишить статуса судьи — она выпустила из-под стражи четырех украинских наркокурьеров, после чего они сбежали в Украину. Следователи подозревают, что это могло быть подстроено, пишет Вечерняя Москва.

По информации издания, речь идёт о 53-летней Светлане Григорьевой, которая вела дело о четырёх украинцах, задержанных в феврале 2022 года при попытке ввезти в страну более 100 килограмм наркотиков. В отношении них возбудили уголовное дело о контрабанде наркотиков (часть 4 статьи 229.1 УК РФ). За это время у следствия появились убедительные показания свидетелей и заключения экспертиз. Подозреваемым неоднократно продлевали арест, но на последнем заседании по мере пресечения их выпустили из-под стражи. После они оперативно покинули Россию.

Квалификационная коллегия судей Псковской области намерена рассмотреть действия Григорьевой на предмет совершения «дисциплинарного проступка при осуществлении служебной деятельности». Григорьева, по сообщению источника, попыталась уволиться по собственному желанию, в чем ей было отказано. Решается вопрос о снятии с должности по дисциплинарным основаниям.