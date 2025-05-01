Общество

Международный день акушерки празднуют 5 мая

Сегодня свой профессиональный праздник отмечают люди, которые помогают появиться на свет многим из нас. Уже более двадцати лет 5 мая отмечается как Международный день акушерки.

Идею праздника предложила Международная ассоциация акушерок (англ. International Confederation of Midwives, ICM) на конференции в Нидерландах в 1987 году. Статус официального праздника этот день приобрел только в 1992 году. Сегодня он отмечается более чем в 50 странах.

Основная цель праздника — информировать население о важности работы акушерок. Значимость этой профессии переоценить трудно, ведь именно от акушерки, от ее опыта, знаний и навыков очень часто зависит жизнь и здоровье матери и ребенка.

Акушерки помогают женщинам становиться мамами, сопровождая их с момента поступления в роддом до торжественной выписки. Они оформляют документы, находятся рядом с будущей матерью до, после и непосредственно во время родов, оказывают роженицам необходимую медицинскую помощь и моральную поддержку, пишет calend.ru.

Помимо высокого профессионализма акушерки должны обладать еще и такими качествами, как ответственность, доброта, отзывчивость и сострадание. Коротко и емко их роль изложена в четверостишии:

ICM в этот день проводит интернет-конференцию, которая каждый год посвящена определенной теме в рамках профессии, и на которой обсуждаются многие актуальные вопросы и проблемы. А в рамках акций, проводимых в этот день по всему миру, акушерки организуют уличные шествия, устанавливают палатки в общественных местах, где проводят бесплатные консультации и предоставляют всем желающим информацию, касающуюся их деятельности. Они также организуют встречи и семинары, делятся опытом и рассказывают о новых достижениях в своей отрасли, награждают отдельных представителей профессии или целые коллективы акушерок.

В странах, где акушерство хорошо развито, собирают деньги, чтобы помочь коллегам за границей (например, средства идут на покупку велосипедов для акушерок, работающих в отдаленных районах, на спонсирование посещений важных для акушерок мероприятий и так далее. Некоторые акушерки просто собираются вместе, чтобы пообщаться в неофициальной обстановке и отдохнуть в кругу коллег.