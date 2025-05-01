Общество

Признаки настоящей любви назвал психолог

Любовь - сложное чувство, которое есть в жизни большинства людей. Психолог высшей категории, НЛП-психотерапевт, гипнотерапевт, когнитивно-поведенческий психотерапевт Сергей Лунюшин объяснил, что такое любовь.

Фото: «Шедеврум»

«Первый этап - это период влюбленности: люди встречаются и влюбляются. Этот период характерен выделением дофамина и серотонина в больших количествах. Ему присуще идеализация отношений. Но этот период длится у каждого влюбленного по-разному - в среднем от года до двух лет», - поясняет психолог.

По словам Сергея Лунюшина, идеализация и большое количество гормонов, вызывающих чувство любви, постепенно исчезают. Тогда люди начинают здраво смотреть друг на друга. Начинается следующий этап - «притирки».

«Не бывает идеальных людей, каждый человек чем-то отличается от другого - убеждениями, привычками. Поэтому на этом этапе пара либо договаривается о своих взаимоотношениях, либо один из влюбленных уступает другому. Примечательно, что после двух лет отношений происходит большое количество разводов», - отметил специалист.

Психолог объяснил, что конфликты происходят в разных парах, они неизбежны. Однако люди по-разному их решают.

После пяти лет отношений люди узнают особенности другого человека. В этот момент они начинают принимать недостатки своей половинки, поддерживают друг друга в трудной ситуации. Тогда и возникает настоящая любовь.

«Любовь - это сложное чувство, когда люди понимают и принимают друг друга такими, какие они есть. К сожалению, люди строят отношения на любви или созависимых отношениях, когда люди получают какие-то выгоды, живут вместе по каким-то причинам. Не все, к сожалению, могут прийти к отношениям под названием любовь», - говорит Сергей Лунюшин.

Также психолог объяснил, что люди часто путают любовь и влюбленность. Эксперт подчеркнул, что признание в любви через полгода - это не любовь, так как невозможно за полгода узнать человека, тем более в период идеализации, пишет RuNews24.ru.