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Общество

Сборник маршрутов по местам боевой славы выпустили к 80-летию Победы

05.05.2025 13:58|ПсковКомментариев: 0

Минэкономразвития РФ совместно с фондом Центра стратегических разработок (ЦСР) и властями регионов выпустили сборник туристических маршрутов по местам боевой славы к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщил замглавы ведомства Дмитрий Вахруков.

«Мы вместе с регионами, при поддержке фонда ЦСР, сделали такой сборник маршрутов памяти Великой Победы. … Сегодня в сборнике, который мы смогли сделать, 20 маршрутов: от Калининграда до Владивостока», - сообщил Вахруков в ходе презентации статистического сборника «Цифры Победы».

Он отметил, что эта работа только начинается, поскольку таких маршрутов по всей России сотни и сотни. «Мест, которые хранят память, которые хранят историю, которые хранят историю подвига. Их очень много. … Пока собраны основные вещи, которые мы смогли для туристических маршрутов собрать. Это деревни, города, села, в которых проходили основные сражения», - добавил замминистра.

Сборник состоит из маршрутов на несколько дней по различным регионам РФ. Для каждого маршрута авторы составили список достопримечательностей и мест славы, которые предлагается посетить в рамках путешествия. Также в маршруты добавлены места, где можно перекусить и переночевать. Кроме того, сборник подскажет, какие сувениры можно привести из каждого региона.

Например, для путешествия по Курской области составлен маршрут на 2 дня, в рамках которого можно посетить мемориальные комплексы «Курская битва», «Героям Северного фаса Курской дуги», а также усадьбу А.А. Фета и музей трудовой славы Михайловского ГОКа.

А маршрут для поездки по Калининградской области рассчитан на 3 дня. За это время можно посетить, например, мемориал 1200 гвардейцам, музей фортификации, музей «Кёнигсберг-45», города Советск, Гусев и Черняховск.

Вахруков подчеркнул важность такой работы: дети смогут познакомиться с местами сражений, которые они видели в учебниках, приехать и посетить их, возложить цветы к Могиле Неизвестного Солдата, прикоснуться к этому подвигу и передать это в дальнейшем своим детям, пишет РИА Новости

«Всем, кто путешествует по нашей великой стране … нужно эту книгу брать на вооружение. И там все достаточно подробно и просто. С ней уже можно путешествовать по местам боевой славы с комфортом», - заключил Вахруков.

Источник: Псковская Лента Новостей
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