Общество

Большинство респондентов ПЛН поддерживает ликвидацию ларьков в Пскове

Большинство респондентов Псковской Ленты Новостей поддерживает тенденцию очистки Пскова от ларьков. Такие данные следуют из еженедельного опроса, в котором приняли участие 298 человек.

60,7% опрошенных поддерживают снос ларьков на территории Пскова и отмечают, что пора избавиться от пережитков 90-х.

20,5% респондентов считают, что нужно убрать только те ларьки, которые портят вид города.

При этом 9,4% принявших участие в опросе обратили внимание, что не у всех предпринимателей, ведущих торговлю, есть средства на аренду помещений. В связи с этим к идее сноса всех ларьков они относятся скептически.

5,7% участников голосования не поддерживают ликвидацию нестационарных торговых объектов, поскольку совершают там покупки и отмечают для себя в этом определенные удобства.

3,7% не интересуются данной темой.

Из данного опроса можно сделать вывод, что большинство псковичей поддерживает снос ларьков, видя в них пережиток ушедшей эпохи 90-х годов. Каждый пятый респондент занимает менее категоричную позицию, предлагая сносить лишь неприглядные ларьки. В целом мы видим, что тенденция очистки Пскова от таких мест торговли находит положительный отклик среди горожан.

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