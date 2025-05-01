Общество

ВТБ изучил потребительские привычки: респонденты признали, что ненужных трат много

Треть респондентов в России совершают спонтанные покупки несколько раз в неделю, а 41% делают это раз в неделю. Каждый второй жалеет, что необдуманно купил одежду, обувь или аксессуары. Наибольшую склонность к импульсивным покупкам проявляют жители южных регионов России (37%). Это следует из опроса ВТБ по изучению потребительских привычек россиян, имеется в распоряжении Псковской Ленты Новостей.

Россияне также отмечают расходы на ненужные подписки и онлайн-сервисы (23%). К тратам на гаджеты и технику потребители подходят основательнее — только 9% внесли их в список импульсивных приобретений.

Большинство импульсивных покупок, о которых россияне потом сожалели, укладываются в сумму от 1 тыс. до 15 тыс. рублей — такие траты признали 73% респондентов. Более высокая доля тех, кто совершает спонтанные покупки на сумму от 5 тыс. до 15 тыс. рублей в Санкт-Петербурге и Ленинградской области - 37%.

Контроль расходов остается важной задачей для большинства опрошенных. 65% стремятся контролировать свои траты, но не всегда это удается. Половина опрошенных составляет список перед походом в магазин. Еще 38% откладывают покупку на несколько дней, чтобы обдумать ее необходимость, а 26% устанавливают лимит на траты и придерживаются его.

* Опрос был проведен с 4 по 10 апреля по репрезентативной выборке среди 1500 россиян в возрасте от 18 до 65 лет в городах с населением более 100 тыс. человек.