Общество

В РФ уровень бедности среди многодетных семей снизился до 20%

Доля малоимущих среди многодетных семей в РФ сократилась с 38,1% в 2020 году до 20% в 2024 году. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

Из нового майского указа президента РФ Владимира Путина следует, что уровень бедности многодетных семей должен опуститься до 12% к 2030 году и до 8% к 2036 году.

Так, согласно данным Росстата, доля малоимущих домашних хозяйств, имеющих в своем составе многодетные семьи, в общей численности домашних хозяйств данной социально-демографической группы («Уровень бедности среди многодетных семей») в 2024 году, по предварительным данным, составила 20%. В 2023 году показатель составлял 21,5%, в 2022 году - 29,4%, в 2021 году - 38,2%, в 2020 году - 38,1%.

Подчеркивается, что уровень бедности рассчитан в соответствии с методикой расчета показателя «Уровень бедности среди многодетных семей» федерального проекта «Поддержка семьи», входящего в состав национального проекта «Семья». Согласно соответствующему приказу Минтруда, домашние хозяйства, имеющие в своем составе многодетные семьи, - это те домохозяйства, в составе которых имеется хотя бы одна семья с тремя и более детьми в возрасте до 18 лет.

Глава государства в январе 2024 года подписал указ, который на федеральном уровне закрепляет статус многодетных семей и определяет меры поддержки для них. Многодетной в России признается семья, имеющая трех и более детей. До принятия указа в РФ не было единого подхода к определению статуса многодетной семьи, пишет ТАСС.