Общество

Осужденные оказали помощь зооприюту в Великих Луках

В очередной раз добровольческие инициативы нашли отклик среди осужденных, отбывающих наказание в великолукском исправительном центре №1. Они приняли участие в уборке городских территорий, а также оказали помощь зооприюту, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Фотографии: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

По соглашению с муниципальным предприятием «Спецавтохозяйство» волонтеры были задействованы в приведении в порядок улиц южной столицы региона. Они очистили обочины дорог от песка и грязи, убрали ветки и мелкий мусор. Кроме этого, в рамках субботника, приуроченного к празднованию Дня Победы, осужденные облагородили воинское захоронение, отдав дань уважения и памяти защитникам Отечества.

«"Эстафета добрых дел" продолжилась в Центре милосердия для бездомных животных. С данной организацией учреждение связывает крепкая дружба и плодотворное взаимодействие. Стараниями осужденных к принудительным работам в приюте проделан большой фронт ремонтных и уборочных работ. В ходе последнего визита произведен покос травы, построен новый вольер, благоустроена прилегающая территория», - рассказали в УФСИН.

По словам руководства ИЦ-1, развитие волонтерского движения среди осужденных к принудительным работам позволяет решать важные задачи воспитательного характера, способствуя исправлению данной категории граждан, их успешной адаптации к жизни после освобождения. Они осознают важность общественного труда, видят его результаты, что оказывает влияние на формирование законопослушного поведения.