Общество

Всемирный день борьбы с астмой празднуют 6 мая

Всемирный день борьбы с астмой или Международный астма-день (англ. World Asthma Day) – ежегодное мероприятие, которое проводится в первый вторник мая под эгидой Глобальной инициативы по астме (англ. Global Initiative for Asthma, GINA) при поддержке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Впервые этот День прошел в 1998 году в 35 странах и был приурочен к Всемирному форуму по бронхиальной астме. С каждым годом количество стран-участниц увеличивается.

Главная цель мероприятия – привлечь внимание общественности к проблеме роста заболеваемости астмой, повысить качество помощи астматикам и осведомленность людей об этом заболевании.

Астма в переводе с греческого – «тяжелое дыхание». Автором этого термина считают Гиппократа, а в его трудах в разделе «О внутренних страданиях» встречаются указания, что астма носит спастический характер, причины, вызывающие удушье, – сырость и холод. Многие столетия ученые пытались изучить эту болезнь и её причины. В 20 веке было установлено, что причиной астмы являются аллергическая реакция, локальное воспаление бронхов в ответ на внешний раздражитель (химический, биологический, физический).

Сегодня термином «астма» обозначают приступы удушья различного происхождения. Но чаще под астмой подразумевают бронхиальную астму – хроническое воспалительное заболевание дыхательных путей, которое возникает в результате действия аллергенов и приводит к симптомам болезни – затруднительному дыханию или даже удушью, кашлю, появлению хрипов в груди. Больной реагирует на то, на что здоровые люди не реагируют, – на пыльцу деревьев, домашнюю пыль, шерсть животных, некоторую пищу, лекарства и т.д. Иногда причину астмы установить очень трудно или даже невозможно.

Внимание к проблеме не случайно: согласно сведениям ВОЗ, астма – одно из самых распространенных хронических заболеваний в мире – 260 миллионов человек страдают от этого заболевания, при этом каждое десятилетие их количество возрастает в полтора раза. Ежегодно этот недуг уносит около 450 тысяч жизней. Астма может возникнуть в любом возрасте. Но чаще ей подвержены маленькие дети – у половины пациентов болезнь развивается до 10 лет, причем у детей до 2 лет диагностировать астму сложно – она часто скрывается под маской других заболеваний, пишет calend.ru.

Среди факторов риска появления и развития астмы: условия жизни, климат, работа, характер питания, наследственность. Поэтому неблагоприятная экологическая обстановка, использование пищевых добавок, синтетических материалов, активное и пассивное курение, отягощённая наследственность и общее ухудшение здоровья жителей планеты приводят к постоянному росту количества людей, подверженных бронхиальной астме.

Над созданием панацеи от этого тяжелого заболевания ученые бьются уже многие годы. По мнению врачей, лекарства, которые существуют, позволяют контролировать симптомы у пациентов с бронхиальной астмой, однако не влияют на первопричину их возникновения. Но все же при правильном лечении люди с этим диагнозом сохраняют полную работоспособность и ведут обычный образ жизни.

Медикаментозная терапия – не единственный способ лечения астмы. Сегодня созданы мировые стандарты ведения таких больных, существуют международные и национальные руководства и профессиональные сообщества, где каждый больной получает рекомендации относительно образа жизни и профилактики повторных приступов.

ВОЗ, координируя и поддерживая международные усилия по борьбе с астмой и оказания помощи больным, ещё в 1989 году внедрила программу «Глобальная инициатива по бронхиальной астме» (англ. The Global Initiative for Asthma – GINA), которая впоследствии стала международной организацией. По мнению GINA, успех борьбы с бронхиальной астмой определяется тремя составляющими:

1. Профилактика заболевания. Для предупреждения астмы на государственном уровне необходимо принять меры по снижению промышленного загрязнения воздуха, уменьшению распространенности курения, пропаганде здорового образа жизни.

2. Внедрение и доступность эффективных методов диагностики и лечения. В отличие от онкологических и ряда других заболеваний, астма – болезнь с контролируемой смертностью. Вовремя полученная качественная медицинская помощь уменьшает риск летального исхода.

3. Научные исследования. Причины астмы до конца не установлены, а методы лечения пока далеки от совершенства.

Поэтому задача Всемирного дня борьбы с астмой – распространение информации об этом заболевании и обеспечение больным астмой доступа к адекватному лечению; повышение знаний людей о бронхиальной астме, информирование о профилактике и ранней диагностике болезни; повышение качества медицинской помощи и осведомление врачей о последних достижениях науки.