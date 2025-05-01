Общество

Присоединиться к акции «Бессмертный полк» псковичи могут онлайн

Президент России Владимир Путин объявил 2025 год Годом защитника Отечества в честь героев и участников специальной военной операции и в память о подвигах предков, сражавшихся в разные исторические периоды за Родину. В честь Дня Победы с 23 апреля 2025 года проходит всероссийская акция «Бессмертный полк России онлайн».

Скриншот «Бессмертный полк России онлайн»

Во всероссийской акции «Бессмертный полк России онлайн» может принять участие любой желающий. Для этого необходимо разместить фото ветерана Великой Отечественной войны или труженика тыла.

Заявки на участие в онлайн-шествии принимаются в период с 23 апреля по 6 мая. Загрузить фото Победителей можно на сайте Бессмертного полка России и в мини-приложениях «ВКонтакте» и «Одноклассники».

В этом году впервые реализована возможность отреставрировать и колоризировать фотографию ветерана, а также поделиться информацией о нем в социальных сетях. Онлайн шествие состоится 9 мая на сайте.

Напомним, шествие «Бессмертного полка» в Пскове в очном формате начнется 9 мая в 10:50.