Общество

«Беседка»: О профилактике гибели людей на водоемах Псковской области. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Беседка», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 6 мая.

Еще немного — и погода позволит открывать купальный сезон. Водоемы области освободились ото льда, многие владельцы плавательных средств либо задумываются, либо уже вывели их на воду. Самое время поговорить о безопасности.

Подробнее на эту тему ведущая Любовь Кузнецова поговорила с начальником отдела безопасности людей на водных объектах центра ГИМС ГУ МЧС России по Псковской области Юрием Покатовым.