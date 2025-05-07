Общество

«Зверьё моё»: Миниатюрный и удобный в быту компаньон

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию свежего выпуска программы «Зверьё моё», которая вышла на волнах «ПЛН FM» (102.6 FM) 8 мая. На этот раз к ведущей Ульяне Лаблюк пришли главный редактор Центра Деловой Информации и «МК в Пскове» Анна Удовенко-Арсеньева и её сын Артём. В студии поприсутствовала их юная питомица Черри Карамелька.

Гости рассказали об особенностях жизни с йоркширскими терьерами. Как ухаживать за миниатюрной собакой? Кому она подойдёт? Бантики — это для красоты или жизненная необходимость? Какие правила нужно соблюдать во время выгула? Для чего йорку комбинезоны и солнечные очки? Каким болезням подвержены представители данной породы, и как избежать возможных проблем? Об этом и многом другом — в текстовой версии радиопрограммы.

О комфорте и выгуле

- Познакомьте нас со своей спутницей.

Артём: - Это Карамелька, ей пять месяцев. Порода - йоркширский терьер. Живёт у нас один месяц.

- Почему вы решили завести собаку, и почему именно эта порода?

Артём: - У меня с детства была представительница данной породы, и я не знал, как жить без собаки. Мне нравятся йорки.

Анна: - Изначально я выбирала йорка по принципу, чтобы собака могла находиться дома одна и одновременно могла быть компаньоном. Также нужна была миниатюрная порода для однокомнатной квартиры. Всякие «волкодавы» будут очень некомфортно себя чувствовать в малокалиберных квартирах. Соответственно, йорк еще почему? Потому что у них нет шерсти. Собаку я заводила до того, как у меня появился ребенок. Опасались, вдруг малыш будет аллергиком или что-то еще, чтобы четвероногому члену семьи не пришлось из нее уходить. Также от йорков нет запаха. Весовая категория не превышает 4,5 кг, это «макси», а предыдущая собака у нас была «мини», она весила где-то 3,5 кг во взрослом возрасте. Соответственно, эти собаки могут выгуливаться, могут не выгуливаться. Для людей, которые обладают ограниченным количеством времени, достаточно приучить их к пеленке, и они будут себя отлично чувствовать дома. Йорки — хорошие компаньоны для путешествий, Пуся, наша предыдущая питомица, очень любила ездить на машине. Они коммуникабельные и отлично себя чувствуют в любой, даже новой атмосфере. Это не просто собака, это друг человека.

- Это собаки, которые могут находиться одни дома, - то есть, они не боятся одиночества?

Артём: - Если её оставить на длительное время, допустим, на 3 часа, когда ты придешь, она будет пищать, пока что боится.

Анна: - Щенки боятся, действительно, Артем абсолютно прав. А взрослым собакам неимоверно комфортно со своими игрушками в своем пространстве. У меня иногда возникало ощущение, когда я поздно приходила с работы, что сын доволен и рад, что мама пришла, а собака - «ну, хорошо, дай мне покушать». Они самодостаточны, сами могут себе найти занятия. И если у собаки дома есть игрушки, есть еда и вода, то фактически где-то на 10 часов её можно оставить спокойно.

- В чьи обязанности входит выгул?

Артём: Пока что я могу гулять только с мамой или с бабушкой.

Анна: - Потому что собака маленькая, это еще щенок, он пугливый и пока привыкает к своему хозяину Артему, привыкает к улице. Выгул только на шлейке, которая очень плотно облегает грудь. Потому что собака очень худенькая, на данный момент одежда, которая со специальным креплением для поводка, ей не подходит - щенок может из нее вырваться, убежать. Это будет стресс и для самой собаки, и для владельца, придется ловить. Поэтому очень плотная фиксация, чтобы собака чувствовала, что ее могут защитить, могут остановить в случае опасности. Если ветрено, гуляет в переноске. За вами кадры, где она знакомится с шоколадным йорком. Это еще одна моя мечта, мы рассматривали две породы: шоколадный йорк и обычный. Разница только в окрасе, размеры точно такие же. Кстати, зимой, например, с предыдущей собакой мы не гуляли, но там были свои особенности. В целом они спокойно переживают зиму в квартире, без депрессии, в отличие от людей. Гулять любят в теплое время года.

Артём: - А ещё шлейка нужна, потому что она может побежать к любой собаке, Черри очень любит знакомиться.

- Вы пришли к нам в комбинезончике. Я так понимаю, одевать её нужно постоянно, иначе замерзнет на улице?

Анна: - У йорка нет подшерстка. Это один из плюсов, она дома не линяет, нет ни шерстинки. Соответственно, на улице собака замерзнет, даже если какой-то легкий ветерок. У нее есть кофточки, мы купили массу вещей уже и для лета, даже в теплое время года йорков нежелательно выгуливать голышом. Любые простудные и респираторные человеческие заболевания им не страшны. Но есть другая опасность - они могут застудиться, поэтому тельце должно быть прикрыто.

- Перед эфиром вы сказали, что в летний период нужны очки, чтобы защищать глаза.

Анна: - Да, в переноске лежат очки, мы пока к ним приучаем. У йорков от солнца слезятся глаза, как и многих людей, поэтому очки необходимы. Например, для поездки на машине, чтобы солнце не светило в глаза, не слепило, и собака могла спокойно заснуть в дороге.

Об условиях содержания

- Как ухаживать за йорком?

Артём: - Покупать игрушки, заботиться о ней, стричь волосы и когти.

Анна: - Вот со стрижкой, пожалуй, будут неприятные сюрпризы у тех, у кого до этого не было йорков, или у тех, кто не мечтал в детстве стать парикмахером. Шерсть у йорков растет всю жизнь, соответственно, не стричь эту собаку, если вы ее завели, не получится. Вариантов два. Либо оплачивать услуги профессионального грумера, но в щенячестве, примерно до 10 месяцев, это может быть для собаки определенного характера стрессом. Учитывая, что у меня был 16-летний опыт жизни с йорком, я стригу собаку сама. У Черри сейчас щенячья домашняя стрижка. Человеческие машинки для этих целей не подходят, соответственно, к расходам на йорка добавляем покупку профессиональной машинки для стрижки животных, причем смотрим, чтобы была пометка «для длинношерстных», иначе всё будет запутываться, будет дискомфортно. И с когтями, наверное, это главная боль всех, у кого есть домашние животные, потому что всем питомцам приходится подравнивать или подстригать когти. Я подружилась за прошедшие годы с когтерезом, но для нашей замечательной красотки Черри мы приобрели гриндер, и с ним моя жизнь изменилась. Это специальный шлифовальный камень, можно сказать, аналог маникюрного салона. Когти, оказывается, можно не стричь, а своевременно подпиливать, но в таком случае это нужно делать раз в неделю.

- Гриндер подходит для любых собак?

Анна: - Он подходит и для кошек, и для собак. Вчера Тёма разбирался, мы недавно приобрели это чудо. Там есть три режима для разной толщины когтей, для щенков самый первый, маленький.

- У Черри завязаны бантики, это для красоты или в каких-то еще целях?

Анна: - Это объект для шуток бабушек во дворе. Ко мне было две претензии с предыдущей собакой: «Зачем вы ей надели обувь, завязали хвосты, не издевайтесь, лучше заведите ребенка». Но у йорков очень мягкие лапы, они могут травмироваться от соли. А хвостики - это не для красоты, не для эфира, это вынужденная мера, потому что у них волосы, которые лезут в глаза. В итоге глазки слезятся, травмируются. Мы пока не доросли до одного большого красивого, роскошного хвоста, который должен быть у всех йорков. Вот на фото мама Черри, ее зовут Рейси, она с красивым, роскошным хвостиком, это выставочная собака, чемпионка России. И должен быть именно красный бантик, символ породы. У нас пока два озорных хвоста, но мы еще маленькие. Зато глаза чистые.

- Бантики другого цвета нельзя использовать?

Анна: - Можно в цвет одежды, но, если собачка с родословной идет на выставку, обязателен красный бант.

- Вы планируете ходить на выставки?

Анна: - Нет. У нас и предыдущая собака была с родословной, но мы её не выставляли. Для нас это просто член семьи. А выставки - это тоже стресс, и для хозяев, и для собак.

- Какое ещё приданное нужно покупать йорку перед тем, как его завести? Я смотрю, у вас много всего в переноске, но это явно не всё.

Артём: - Для начала нужно покупать лежанку, миски, корм, который посоветует заводчик.

- Корм промышленный?

Анна: - Да, причём корм должен быть именно мелкодисперсной фракции для щенков, гранулы для взрослых собак нам не подходят. А приданное у нас собрано всей семьей. Есть и любимая игрушка, это был первый подарок Черри от моего супруга. Она, как и все девочки, любит подарки, сразу же его лапами взяла, обняла презент.

- Вижу у вас лакомства для собак, они тоже необходимы?

- Да, вкусняшки нужны, к примеру, если собака идет в незнакомое место, чтобы она могла снять стресс, меньше нервничала. Мы, люди, ходим в ресторан, чтобы перекусить, у Черри возможности ходить в специальные собачьи рестораны нет, поэтому у нас всегда с собой вкусняшки.

- Многие собаководы используют лакомства для воспитания и дрессировки. Как у вас с этим дела?

Артём: - Мы её не дрессируем, но приучали к переноске, к лежанке. Я её видел в месячном возрасте, она не боялась меня. А когда забрали и привезли домой, она первые три дня скулила, плакала, скучала по маме. Но потом она привыкла к новому месту.

- Это нормально для щенков, все так себя ведут. После какие-то сложности были?

Артём: Она немного озорная. Один раз погрызла у бабушки диван, подлокотник деревянный за ночь «съела».

О здоровье

- Каким болезням подвержены йорки?

Анна: - Стоит быть особенно внимательными при выборе питания, начиная со щенячества. У йорков сложности с пищеварительной системой, это собачка маленького размера, на любой сбой в кормёжке, на смену корма могут быть реакции. За этим нужно очень внимательно следить. И самое главное - не перекармливать собачку, из-за желания владельца сделать как лучше, дать побольше корма могут быть расстройства пищевого поведения. Ещё у них очень тоненькие лапки, эти собаки хрупкие, поэтому не стоит разрешать им сразу же покорять большую высоту. Наша, конечно, пятимесячная уже прыгает и на кровать, и на кресло. Они это умеют, но нужно всё-таки подкладывать какие-то интерьерные подушки, чтобы собака прыгала не выше её роста. Травмы при падении с высоты могут быть критичными: если обычная собака просто потянет лапу, то йорк может сразу сломать. Это проблема щенячьего и пожилого возраста, у старых собак, как и у людей, кости становятся более хрупкими. Про глаза мы уже поговорили: если не удается убрать в хвостики, тогда нужно промывать, капать капли, но это для собаки тоже стресс. Поэтому хвостики - это минимальный предмет гигиены, который должен быть с утра. Когти тоже очень внимательно стричь. Ни в коем случае нельзя перенашивать, сразу же ввести к грумеру, либо состригать, спиливать, потому что у них очень мягкие подушечки лап. Когти вырастают, загибаются, что может нанести физическую травму самой собаке. И потом уже потребуется помощь ветеринара, придется отстригать вросший коготь.

- Знаю, что у йорков может быть страшная болезнь - рак. И ваша предыдущая питомица с этим столкнулась.

Артём: - Да, с раком мы боролись. Нам сначала предлагали усыпить Пусю, но мы отказались. Врачи дали ей год, но она прожила три.

Анна: - Самым страшным было, когда мы осматривали свою любимую собаку, своего члена семьи, и вдруг увидели опухоль. Конечно, испугались. Повели к ветеринару, начали спрашивать. Первоначально нам сказали, что с этим живут, и опухоль доброкачественная, и, мол, мы виноваты сами, потому что собака не рожала, «не разрешили размножать - получите». На тот момент ей было 12 лет. Ещё ветеринары говорили, что мы, возможно, неправильно указали возраст в метрике, но учитывая, что все эти годы она жила с нами, ошибки быть не может. А потом началось страшное. Резко начал прогрессировать рак, собака слегла, она примерно в течение полугода не ходила. Мы перепробовали все медикаменты против раковых заболеваний, и для людей, и для собак. В какой-то момент нас спасло чудо. Чудом стал мой сын. Когда какое-то заболевание внутри, тем более, если это рак желудка с метастазами, собаке больно есть, и она отказывается это делать. Мы в очередной раз привезли собачку к ветеринару, где нам сказали: либо вы прекращаете мучения собаки сейчас, либо она скоро умрет сама, так как без еды жить не сможет. Дома Тёма начал изображать, что он будет есть её еду, мягкий влажный корм. И собака то ли на стрессе, то ли на инстинктах начала есть. Удивился даже ветеринар, спрашивал, каким образом нам удалось это сделать. Мы говорим: вот так, личным примером. Каждый вечер последующие три года в нашей семье выглядел примерно так: ты не хочешь есть, мы съедим твою еду. Что в этот момент думала о нас собака, я не знаю, но она видела, что с ложкой идут к её миске, вставала в любом состоянии и начинала есть.

- До скольки лет прожила Пуся?

Артём: - До 16. Умерла на моих глазах.

Анна: - К этому, наверное, не подготовишься никогда. Друзья и знакомые говорили, что нужна преемственность, чтобы нам не было так тяжело, предлагали завести вторую собаку, чтобы они познакомились, пожили вместе. Мы не смогли. Что для меня, что для сына, это было сродни предательству: когда человек тяжело болен, ты за ним ухаживаешь, помогаешь, и вдруг приводишь в дом другого и говоришь: «Это будет следующий»… Три месяца после того, как похоронили Пуську, мы просто присматривались к собакам. Было очень сложно кого-то выбрать, я думала, что после стольких лет с Пусей у меня вообще не будет собаки, не смогу. Но в итоге мы не удержались.

- Будем надеяться, что у Черри будет все хорошо.

Артём: - У нее уже все хорошо. Она любит кушать, есть, играть.

- И у нее замечательные хозяева. Анна, Артём, спасибо за интересную беседу! Напоминаю, что мы говорили об особенностях йорков, в гостях у нас были Анна Удовенко, её сын Артём и их питомец Черри Карамелька. На этом выпуск программы «Зверьё моё» на ПЛН FM завершён, до новых встреч!