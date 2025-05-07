Общество

Не оставят равнодушными

Летописью военных лет были фронтовые письма. Они связывали солдат с домом, с родными и любимыми. В Музее истории оккупации и геноцида населения Псковской области открылась выставка архивных документов «…И письма, как летопись боя, как хронику чувств, перечтем». О том, чьи почтовые карточки и фотографии представлены в экспозиции и какие истории они хранят — в репортаже Псковской Ленты Новостей.

Выставка подготовлена Государственным архивом Псковской области к 80-летию Победы.

«Экспозицию Музея истории оккупации и геноцида населения Псковской области мы дополнили письмами участников Великой Отечественной войны, их родных и близких», - отметила, выступая на открытии, директор Государственного архива Псковской области, член Общественной палаты Российской Федерации Наталья Исакова.

По ее словам, экспонаты выставки тесно связаны с историей Псковской области. «Она была оккупирована в июле-августе 1941, и сразу же на территории региона возник первый в Советском Союзе партизанский край. Поэтому здесь представлено большое количество писем партизан Великой Отечественной войны, которые хранятся в личном фонде Ивана Васильевича Виноградова. Это и письма героя Советского Союза Александра Германа и одно из последних писем Николая Васильева», - сообщила директор архива.

Буквально недавно коллекция пополнилась подлинными письмами уроженца Псковской области Анатолия Лалушина. Их передала в архив семья бойца. «Одно из них датировано февралем 1944 года - сразу после освобождения его родной деревни Анатолий Лалушин написал туда, хотел узнать, кто же жив из его родных. Слава Богу, живые нашлись!» - рассказала Наталья Исакова.

По словам директора архива, письма «родные с трепетом хранили, доставали, перечитывали». В случае с Анатолием Лалушиным - письмо было последней весточкой от него. «Я надеюсь, что каждый найдёт на нашей выставке что-то для себя интересное. Здесь представлена история не только жителей Псковской области, но и, например, брянской партизанки. Думаю, что те строки, которые сохранились до нашего времени, не оставят никого равнодушным», - отметила она.

Никто не забыт

От правительства региона организаторов и гостей выставки поприветствовала председатель комитета юстиции Псковской области Марина Чамкина. «В нашей стране с большим уважением относятся к памяти о прошедшей войне, потому что она прошла по судьбе каждого человека, который родился на территории бывшего Советского союза. И выставка является документальным подтверждением того, что никто не забыт», - сказала она.

Посетителям представлены фотографии, письма, почтовые открытки, которые позволят современному поколению прикоснуться «к душам и мыслям тех людей, которых уже нет на этой земле, но сегодня и все дни, пока будет работать эта выставка, эти люди с нами».

Марина Чамкина поблагодарила работников Государственного архива Псковской области за реализацию этого проекта. «Вы проводите огромную работу по сохранению нашей исторической памяти. Ваш труд бесценен», - сказала она.

На выставке также есть стенд, подготовленный обучающимися и преподавателями псковского «Кванториума». Дети провели исследования: узнали, как писали письма в годы Великой Отечественной войны, и даже самостоятельно изготовили чернила.

«"Кванториум" — это про проекты и знания через проекты. В этом году мы работали над несколькими проектами, связанными с Великой Отечественной войной», - рассказала директор детского технопарка Надежда Григорьева.

Что в рамках этих проектов происходило? Посещение музея оккупации, изучение архивных фотографий, документов, лекции, консультации. «Дети, окунувшись в эту тему, с воодушевлением выполняли проекты. Ребята пробовали подписывать открытки изготовленными самодельными чернилами. Также множество проектов выполнено и размещено в городе. Например, «оживающие» фотографии времён Великой Отечественной войны», - сообщила она. Добавив, что после экскурсии каждый гость выставки может попробовать написать что-то чернилами, которые сделали ребята.

Живые голоса

В заключение мероприятия посетителей познакомили с основными экспонатами — почтовыми карточками, письмами, рисунками, фотографиями. В одной из витрин - подлинники писем Ивана Виноградова и карточки военных лет.

Представлены и личные фото участников Великой Отечественной войны. На одном из них - Мария Григорьева, уроженка Пушкинского района, которая вместе со своим мужем ушла добровольцем на фронт. «Марию отправили в Москву, где она окончила курсы радиста, после чего её отправили в партизанский край. На протяжении войны она писала теплые ласковые письма своим родным и близким. К сожалению, в 1943 году Мария без вести пропала в брянских лесах. Судьба девушки не известна до сих пор», - рассказала сотрудник архива.

Короткие строчки «У меня горячие денёчки. Всё в порядке!» - это письмо с фронта героя Советского Союза Александра Германа, который погиб в боях за Новоржевский район в 1943 году. Также на выставке можно увидеть официальные запросы вдовы Героя Советского Союза Михаила Харченко и директора Пушкинского заповедника Семена Гейченко на право въезда в освобожденную Псковскую область.

«Здесь представлено много теплых писем, полных переживаний, любви, теплоты, надежды на победу. Это живые голоса тех, кто жил тогда, и мы можем познакомиться с ними сейчас», - сказала сотрудник архива.

За годы Великой Отечественной войны работниками почты отправлено более 10 миллиардов писем.

С частичкой этой летописи военных лет псковичи могут познакомиться, посетив музей оккупации и геноцида населения Псковской области по адресу: улица Ленина, 3. Выставка работает до до сентября 2025 года. Вход свободный.

Светлана Синцова

Фото Анны Тягуновой