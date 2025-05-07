Парад проходит в Пскове в 80-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне

Парад Победы, посвященный 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, проходит в Пскове 9 мая, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Фотографии: Анна Тягунова / ПЛН
Напомним, в предыдущие годы парад Победы на 9 мая в Псковской области несколько раз отменяли. В этом году парад проходит в областном центре и в южной столице региона - в Великих Луках. Также сегодня во всех муниципальных образованиях региона состоятся шествия «Бессмертного полка».
В Пскове «Бессмертный полк» пройдет по Октябрьскому проспекту, старт в 11.00.
Как сообщалось ранее, в военном параде в Пскове на 9 мая принимают участие 17 парадных расчетов воинов Псковского гарнизона. На Октябрьской площади организован показ военной техники в стационарном формате.
В связи с проведением памятных мероприятий ограничено движение транспорта и мобильное интернет-соединение.