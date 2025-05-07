Общество

Парад проходит в Пскове в 80-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне

Парад Победы, посвященный 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, проходит в Пскове 9 мая, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фотографии: Анна Тягунова / ПЛН

Напомним, в предыдущие годы парад Победы на 9 мая в Псковской области несколько раз отменяли. В этом году парад проходит в областном центре и в южной столице региона - в Великих Луках. Также сегодня во всех муниципальных образованиях региона состоятся шествия «Бессмертного полка».

В Пскове «Бессмертный полк» пройдет по Октябрьскому проспекту, старт в 11.00.

Как сообщалось ранее, в военном параде в Пскове на 9 мая принимают участие 17 парадных расчетов воинов Псковского гарнизона. На Октябрьской площади организован показ военной техники в стационарном формате.

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В связи с проведением памятных мероприятий ограничено движение транспорта и мобильное интернет-соединение.