Общество

В центре Пскова выгружают военную технику к параду Победы

В центре Пскова выгружают военную технику в преддверии проведения парада Победы, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Напомним, в День Победы, 9 мая, в Пскове на площади Ленина состоится военный парад, после него будет организовано шествие «Бессмертного полка» по Октябрьскому проспекту. Начало парада 9 мая в 10.00.

В рамках показа военной техники планируется выставить мотовездеход АМ-1, машину 1В119 «Реостат», БТР-80, ЗРК «Стрела-10», БТР-МДМ, 2С25 «Спрут-СД». Технику выставят в стационарном формате.

Как сообщалось ранее, в военном параде в Пскове на 9 мая примут участие 17 парадных расчетов воинов Псковского гарнизона.