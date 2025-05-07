Общество

Мобильный интернет ограничат в Пскове в День Победы

9 мая до 14:00 в Пскове будут действовать ограничения мобильного интернета, которые могут сказаться на безналичной оплате услуг. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Telegram-канале. На первую половину дня жителям и гостям областного центра он посоветовал запастить наличными.

«Уже завтра в Пскове состоится парад Победы и "Бессмертный полк". Тысячи людей пройдут по центральным улицам Пскова с портретами своих Героев. Эти важные, трогательные, дорогие мероприятия объединят многих людей. Поэтому в очередной раз хочу напомнить о правилах безопасности», - написал Михаил Ведерников.

Губернатор посоветовал приходить заранее, чтобы спокойно пройти досмотр, не опаздывая к началу шествия. Парад начнется в 10.00.

Не стоит брать с собой лишние вещи. Под запретом – колющие и режущие предметы, алкогольные напитки, любые спреи и аэрозоли. Также запрещены напитки в стеклянной таре.

«Прошу вас с уважением относиться друг к другу. Помогайте пожилым людям и мамам с малышами, не толкайтесь по мере движения "Бессмертного полка"», - призвал Михаил Ведерников.

При обнаружении подозрительных вещей, людей, которые ведут себя неадекватно – нужно сообщить об этом сотрудникам правоохранительных органов, дружинникам, волонтёрам. Они будут сопровождать «Бессмертный полк» и присутствовать на всех массовых мероприятиях. К ним можно будет обратиться за любой помощью.

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«Завтра до 14:00 будут действовать ограничения мобильного интернета, которые могут сказаться на безналичной оплате услуг. Рекомендую запастить наличными на первую половину дня», - заключил глава региона.

Как сообщалось ранее, в военном параде в Пскове на 9 мая примут участие 17 парадных расчетов воинов Псковского гарнизона. В рамках показа военной техники планируется выставить мотовездеход АМ-1, машину 1В119 «Реостат», БТР-80, ЗРК «Стрела-10», БТР-МДМ, 2С25 «Спрут-СД». Технику выставят в стационарном формате.