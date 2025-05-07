Общество

Михаил Ведерников: Только благодаря подвигу победителей мы живем в свободной стране

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил жителей региона с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне в ходе торжественного Парада Победы, состоявшегося в городе Пскове.

«Дорогие ветераны, труженики тыла, дети войны, жители блокадного Ленинграда, товарищи генералы и офицеры, прапорщики, сержанты и солдаты, уважаемые жители Псковской области, поздравляю вас с 80-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне. В мае 45-го к этому времени уже был подписан акт о безоговорочной капитуляции фашистской Германии. На Рейхстаге вторую неделю развивалось знамя 150-й ордена Кутузова стрелковой Идрицкой дивизии, которая зародилась здесь, на нашей псковской земле. Конечно, до настоящего мира было еще далеко. Нацисты продолжали забирать жизни. В тылу, даже в наших Печорских и Пыталовских лесах до 50-х годов действовали фашистские банды. Не был закрыт и трудовой фронт», - начал свою речь губернатор Псковской области.

Михаил Ведерников напомнил, что за время войны в Пскове из трех с лишним тысяч зданий почти половина была уничтожена и уцелели только 262 дома.

«Поколению победителей предстояло заново поднимать промышленность, восстанавливать жилой фонд, а порой с нуля проектировать и строить города. Тем не менее 9 мая отмечали повсеместно, потому что этот день определил судьбу каждого жителя нашей страны и путь развития всего мира на десятилетия вперед. Только благодаря подвигу победителей мы живем в свободной стране, говорим на родном языке, можем самостоятельно выбирать и планировать свое будущее. Это наше главное наследие, которое мы обязаны сохранить и передать будущим поколениям», — отметил Михаил Ведерников.

Губернатор подчеркнул,что не все народы-победители смогли сохранить уважение к исторической правде: некоторые позволяют себе переписывать события, что ведет к потере свободы, безопасности и мира.

«Мы таких ошибок не допустим. Всегда будем чтить память 526 тысяч бойцов Красной Армии, которые лежат в братских могилах на Псковской земле. Будем помнить 450 тысяч замученных, повешенных, расстрелянных мирных граждан, партизан, военнопленных и еще 106 тысяч угнанных в рабство», - сказал Михаил Ведерников.

Он выразил глубокую благодарность ветеранам за их мужество, стойкость и великие подвиги в годы войны, подчеркнув, что перед ними весь народ находится в вечном неоплатном долгу.

Особые слова признательности прозвучали в адрес героев специальной военной операции, которые продолжают дело поколения победителей, защищая будущее Отечества своей самоотверженностью и отвагой. Глава региона отметил, что достойное продолжение традиций и приумножение славы России — святой долг нынешних и будущих поколений.

«Самые высокие надежды мы возлагаем на нашу молодежь. Уверен, что с опорой на наследие предков, под защитой современных героев, с сознанием и верой в нашу правоту и силу наше подрастающее поколение добьется самых высоких результатов», — подчеркнул губернатор.

Он поблагодарил всех, кто чтит память поколения победителей, поддерживает цели специальной военной операции и вносит вклад в развитие страны. В завершение обращения губернатор пожелал всем верить в себя, в Псковскую область, в Россию и в неизбежную победу, а также чтобы над регионом всегда было мирное небо.

«С праздником! С Днем Великой Победы!» — заключил он.