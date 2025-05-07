Общество

Министр обороны подписал указ о проведении салютов в День Победы

Министр обороны России Андрей Белоусов подписал приказ о проведении салютов в День Победы в Москве, в городах-героях, а также в городах, где дислоцированы штабы военных округов.

Михаил Метцель/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

«В ознаменование 80-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов приказываю 9 мая 2025 г. в 22:00 по местному времени произвести праздничные салюты с привлечением воинских частей Вооруженных сил Российской Федерации в столице нашей Родины городе-герое Москве, в городах-героях Волгограде, Мурманске, Новороссийске, Санкт-Петербурге (городе-герое Ленинграде), Смоленске, Туле, а также в городах, где дислоцированы штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий и Каспийской флотилии, 30 залпами холостых выстрелов артиллерийских орудий и пусками фейерверочных изделий салютных установок в соответствии с существующими нормами расхода боеприпасов и фейерверочных изделий на один артиллерийский салют», — говорится в документе, пишет ТАСС.