Общество

Псковская делеация приняла участие в Параде Победы в Москве

Делегация от Псковской области приняла участие в Параде Победы в Москве, сообщили Псковской Ленте Новостей в официальном Telegram-канале Псковской области.

Фото здесь и далее: Официальный Telegram-канал Псковской области

В числе почётных гостей – ветераны СВО Камиль Ижболдин, Максим Харчев и Максим Андреев, руководитель регионального штаба Комитета семей воинов Отечества, общественный помощник губернатора Псковской области Мария Филонова, а также многодетная мама Надежда Цыганова, супруга погибшего на СВО псковского священника Александра Цыганова.

По приглашению Президента России они встретили самый главный праздник в Москве, разделив радость Дня Победы с миллионами соотечественников.