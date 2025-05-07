Общество

Псковский «Блошиный рынок» работал 9 мая на улице Ленина

«Блошиный рынок» развернулся на спектакле-реконструкции «На нашей улице Победа!» в Пскове сегодня, 9 мая. Помимо выставленного антиквариата, посетители могли получить газету 1945 года выпуска, погрызть семечки и встретить необычную козу в шляпе, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

На территории рынка установили старые газетные киоски, в которых раздавили выпуск газеты с объявлением о Победе. Все товары расположили на скамейках. Здесь можно было послушать музыку на советском проигрывателе и посмотреть на игру гармониста. Также все желающие могли пострелять в тире.

В качестве товаров выставляли не только овощи, но и шахматы, фляги, бутылки, шкурки животных, книги и многое другое.

Помимо этого, по рынку гуляла маленькая козочка в шляпе, которая привлекала внимание посетителей.

Напомним, что спектакль-реконструкция «На нашей улице Победа!» воссоздал в центре современного Пскова город Победы, переносящий всех посетителей в май 1945 года.