Общество

Причины запрета рекламы эзотерических услуг пояснила психолог

В Государственной думе рассматривается законопроект, который направлен на то, чтобы ограничить рекламу услуг, связанных с эзотерикой. Этот документ уже был внесён в Госдуму и предполагает запрет на рекламу 38 видов деятельности, включая услуги, которые предоставляют ведьмы, маги и астрологи. Многие эксперты считают, что для борьбы с эзотериками депутатам также стоит пересмотреть статьи Уголовного кодекса, которые касаются мошенничества. Своё мнение высказала Алиса Решетникова, психолог и игропрактик.

Авторы законопроекта считают, что эти практики не имеют научного обоснования и используются для того, чтобы вводить людей в заблуждение. Однако после обсуждения из списка исключили нутрициологию и некоторые психологические практики, если у специалистов есть профильное высшее образование.

Поправки были предложены 23 апреля главой парламентского комитета по защите семьи Ниной Останиной (КПРФ) вместе с депутатами Андреем Свинцовым (ЛДПР) и Алексеем Корниенко (КПРФ). Законопроект предлагает ввести запрет на рекламу «информации об оказании эзотерических и энергетических услуг». Нина Останина отметила, что инициатива не касается деятельности религиозных конфессий; в документе дается определение эзотерических услуг, подчеркивающее их отличие от практик, законных для религиозных организаций в РФ, пишет runews24.ru.

В законопроекте упоминаются такие занятия, как «алхимик», «ведьма», «маг», «медиум», «нумеролог», «рунолог», «таролог», «хиромант» и другие. По мнению парламентариев, эти службы вводят людей в заблуждение и часто связаны с мошенничеством. Предлагается блокировать ресурсы с рекламой таких услуг по аналогии с информацией, запрещенной для распространения. В пояснительной записке говорится, что подобные законы в ЮАР, Индии и Китае способствовали снижению числа мошенников.

«Недавно в Государственную Думу был внесен законопроект, который предлагает запретить рекламу эзотерических услуг. Это событие вызвало много реакций в профессиональном сообществе, связанных с психологией и другими помогающими практиками. Первоначальная реакция – это настороженность и опасения. Однако, при внимательном рассмотрении, можно увидеть и позитивные стороны этого законодательства», — считает Алиса Решетникова.

Реклама обладает огромным влиянием на сознание человека, особенно когда речь идет о психологии. Манипулятивные заголовки и обещания быстрого решения проблем могут привлечь внимание людей в уязвимом состоянии и привести их к неквалифицированным специалистам.

«Запрет на рекламу эзотерических услуг может помочь защитить потребителей от некачественных предложений и направить их в сторону более надежных и проверенных профессионалов», — считает эксперт.

Законопроект заставит специалистов в области психологии и смежных дисциплин искать другие способы продвижения себя на рынке. Это может стать импульсом для активной деятельности в профессиональных сообществах, публикации научных работ и участия в конференциях. Таким образом, клиенты смогут черпать информацию из более надежных источников, а не из броской рекламы. Это способствует повышению общих стандартов профессионализма и надежности оказания услуг.

Одним из важных аспектов, который должен быть учтен при разработке закона, является четкое разграничение между эзотерикой и научно обоснованной психологией. Важно, чтобы эффективные инструменты, такие как медитации, визуализации и метафоры, не попадали под запрет.

Сравнение данного законопроекта с антибиотиком показывает, что его принятие может привести как к положительным, так и к отрицательным последствиям: он может устранить вредоносные практики, но потенциально затруднить работу полезных и квалифицированных специалистов. Очень важно разработать четкие критерии, которые позволят отличить качественные услуги от шарлатанства.

Одной из главных целей закона является защита потребителей. Однако важно помнить и о том, что многие методы в психологии, нутрициологии и коучинге не всегда укладываются в строгие рамки научных стандартов. Эмпатия, интуиция и умение создать безопасное пространство для клиента зачастую бывают важнее формальных дипломов и сертификатов. Закон должен ориентироваться на борьбу с манипуляциями, а не на ограничение свободы выбора для тех, кто стремится к саморазвитию.

Законопроект может стать стимулом для дальнейшего развития профессионального сообщества. Обновлённые программы дополнительного профессионального образования (ДПО) могут предоставить фундаментальные знания в области психологии и других наук, адаптируя их под современные реалии и потребности специалистов. Поддержание и развитие таких программ государством станет важным шагом в обеспечении качества профессиональных услуг.

В некоторых случаях, интеграция некоторых аспектов эзотерики и психологии может быть полезной. Например, развитие интуиции и эмпатии через эзотерические практики может помочь психологам в их работе. Важно лишь соблюдать этические нормы и критическое мышление в процессе работы.

Таким образом, внесение этого законопроекта может стать вызовом и одновременно возможностью для профессионального сообщества. Вместо того, чтобы паниковать, специалистам следует воспринять ситуацию как шанс для самоорганизации и повышения качества своих услуг, что в конечном итоге приведет к улучшению помощи, оказываемой клиентам.