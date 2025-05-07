Общество

Правительство продлило квоты на вывоз из России удобрений

Правительство России продлило квоты на вывоз минеральных удобрений с 1 июня по 30 ноября 2025 года, увеличив ее до 20 миллионов тонн, сообщила в субботу пресс-служба кабмина.

«В рамках поручения президента правительство приняло решение продлить и скорректировать квоты на вывоз из России минеральных удобрений. Они будут действовать с 1 июня 2025 года по 30 ноября 2025 года. Постановление об этом подписано. Принятое решение направлено на поддержание достаточных объемов удобрений на внутреннем рынке», - говорится в сообщении.

«Общий объем экспортной квоты составит почти 20 миллионов тонн, в том числе для азотных удобрений – более 12,3 миллиона тонн, для сложных – более 7,6 миллиона тонн», - добавили в правительстве.

Действующий до 31 мая объем квоты на вывоз минеральных удобрений составляет около 19,2 миллиона тонн - 11,2 миллиона тонн для азотных, почти 8 миллионов - для сложных, пишет РИА Новости.

В пресс-службе правительства также указали, что подписанным постановлением утверждены правила распределения квот между участниками внешнеторговой деятельности.

«Квоты не будут распространяться в том числе на поставку удобрений в Абхазию и Южную Осетию, а также на вывоз с территории России в рамках международных транзитных перевозок», - подчеркнули в кабмине.