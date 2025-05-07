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Общество

Эксперт рассказал, на что надо обращать внимание при покупке вина

10.05.2025 22:00|ПсковКомментариев: 0

При покупке вина стоит изучить контрэтикетки на обратной стороне бутылки, заявил Антон Катаржин — главный винодел винодельни «Юбилейная», входящей в группу компаний «Абрау-Дюрсо».

«Выбирая вино в магазине, супермаркете, всегда внимательно читайте контрэтикетки на обратной стороне бутылки. На них вся необходимая информация: что за продукт, из каких сортов винограда произведен, на каких винодельнях изготовлен», — сказал собеседник агентства.

По его словам, на это следует обращать внимание, поскольку «вино требует к себе уважительного отношения», пишет РИА Новости.

«Его следует изучать — очень интересно разбираться в сортах винограда, знакомиться с терруарами, знать, чем стиль одной винодельни отличается от другой», — подчеркнул Катаржин.

На вопрос, сколько сейчас в России виноделен, он ответил: «Очень много, около 250, если не больше». Катаржин добавил, что винная карта страны сегодня поражает масштабом — на ней Краснодарский край, Крым и Дагестан.

Источник: Псковская Лента Новостей
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