Общество

Ветеран педагогического труда Петр Воронцов скончался в Новосокольниках

Ветеран педагогического труда Петр Воронцов скончался в Новосокольниках, сообщил глава Новосокольнического района Виталий Соловьев в своем Telegram-канале.

Фото: Виталий Соловьев / Telegram

«Пришло печальное известие: скончался ветеран педагогического труда Пётр Егорович Воронцов – известный человек в Новосокольниках. Петр Воронцов был яркой творческой личностью, хорошим учителем, настоящим тружеником, неравнодушным человеком, беззаветно любящим родной край. Он любил людей, всегда находил в них лучшие черты, умел их подчеркнуть и помочь развить», - написал Виталий Соловьев.

Петр Воронцов долгие годы скрупулезно собирал публикации, сам писал о людях Псковщины. Он объединил всё собранное и написанное в книге под названием «Твори добро». Эта книга содержит рассказы о земляках – достойных людях, с которых хочется брать пример и тоже «творить добро другим во благо», отметил глава района.

Книга была признана лучшим издательским проектом 2018 года, а её автор удостоен заслуженного диплома в номинации «Талант». Через судьбы героев публикаций в ней хорошо прослеживается история Новосокольнического района.

«Грустно, что не стало среди нас хорошего учителя, сына героя-фронтовика, энергичного, инициативного, увлеченного творческого человека, бывшего директора Новосокольнической средней школы, политработника и агитатора. Скорбим по этой невосполнимой утрате, выражаем искрение соболезнования близким людям Петра Егоровича Воронцова, всем, кто любил и уважал его. Светлая память о нем будет жить в наших сердцах!» - заключил Виталий Соловьев.