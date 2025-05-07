Общество

Почти 100 клещей исследовали в псковской инфекционке за прошедшую неделю

В период с 5 по 12 мая в лабораториях Псковской областной инфекционной клинической больницы исследовано 99 клещей, что в 1,3 раза больше, чем на прошлой неделе, сообщили Псковской Ленте Новостей в медицинском учреждении.

В Пскове исследовано 74 клеща, из них выявлена пораженность клещевыми инфекциями, опасными для человека:

клещевой вирусный энцефалит - 0

иксодовый клещевой боррелиоз - 17

моноцитарный эрлихиоз человека - 3

гоанулоцитарный анаплазмоз человека - 0

Введен клещевой иммуноглобулин пяти людям.

В Великих Луках исследовано 25 клещей, из них:

клещевой вирусный энцефалит - 0

иксодовый клещевой боррелиоз - 7

моноцитарный эрлихиоз человека - 3

гранулоцитарный анаплазмоз человека - 0

Введен клещевой иммуноглобулин пяти людям.

Госпилизация в стационар:

иксодовый клещевой боррелиоз - 1

моноцитарный эрлихиоз человека - 1

В 2025 году в учреждении всего исследовано 420 клещей. Средний уровень пораженности паразитов клещевыми инфекциями составляет 27,2% (за неделю увеличение на 0,9%).

По данным управления Роспотребнадзора по Псковской области, с начала сезона от кровососущих пострадали 697 человек, в том числе 178 детей.

В лабораториях исследовали 757 клещей, из них снятых с пострадавших – 447 (за неделю 142), из природных биотопов – 310.

Напоминаем, что сдать клеща или кровь на исследование после укуса паразита можно в инфекционной больнице курглосуточно по адресам:

Псков, улица Майора Доставалова, дом 14,

Великие Луки, Октябрьский проспект, дом 127.

Уточнить информацию можно по телефону:

Псков: 8(8112)294-122,

Великие Луки: 8(81153)6-88-66.

Напомним, на прошлой неделе по поводу укусов клещей в медицинские организации Псковской области обратились 203 человека.