Почти 100 клещей исследовали в псковской инфекционке за прошедшую неделю

В период с 5 по 12 мая в лабораториях Псковской областной инфекционной клинической больницы исследовано 99 клещей, что в 1,3 раза больше, чем на прошлой неделе, сообщили Псковской Ленте Новостей в медицинском учреждении.
В Пскове исследовано 74 клеща, из них выявлена пораженность клещевыми инфекциями, опасными для человека:
Введен клещевой иммуноглобулин пяти людям.
В Великих Луках исследовано 25 клещей, из них:
Введен клещевой иммуноглобулин пяти людям.
Госпилизация в стационар:
В 2025 году в учреждении всего исследовано 420 клещей. Средний уровень пораженности паразитов клещевыми инфекциями составляет 27,2% (за неделю увеличение на 0,9%).
По данным управления Роспотребнадзора по Псковской области, с начала сезона от кровососущих пострадали 697 человек, в том числе 178 детей.
В лабораториях исследовали 757 клещей, из них снятых с пострадавших – 447 (за неделю 142), из природных биотопов – 310.
Напоминаем, что сдать клеща или кровь на исследование после укуса паразита можно в инфекционной больнице курглосуточно по адресам:
Уточнить информацию можно по телефону:
Напомним, на прошлой неделе по поводу укусов клещей в медицинские организации Псковской области обратились 203 человека.