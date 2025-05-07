Более 200 псковичей обратились в медучреждения по поводу укусов клещей за минувшую неделю

С 1 по 7 мая в медицинские организации Псковской области по поводу укусов клещей обратились 203 человека, в том числе детей – 41, сообщили Псковской Ленте Новостей в в пресс-службе управления Роспотребнадзора по региону.
По местам присасывания клещей преобладают участки по месту жительства в сельской местности, дачные участки, неорганизованные места отдыха.
По состоянию на 7 мая года количество обращений по поводу присасывания клещей с начала сезона (697 человек) на 33,1 % меньше, в том числе детей (178) на 36,8 % меньше среднемноголетних недельных данных за 2014-2024 гг. (исключая 2020 и 2021 гг. ковидного периода).
За аналогичный период 2024 года количество обратившихся составило 678 человек, в том числе детей – 194.
С начала сезона в лабораториях «Центр гигиены и эпидемиологии в Псковской области» и медицинских организаций исследовано 757 клещей, из них снятых с пострадавших – 447 (за неделю 142), из природных биотопов – 310.
Пораженность клещей клещевыми инфекциями, представляющими опасность для человека, составила:
В 2025 году зарегистрирован 1 случай клещевого вирусного энцефалита у взрослого.
За январь-апрель 2025 вакцинировано против клещевого вирусного энцефалита 1069 человек, в том числе 109 детей, ревакцинировано 1725 человек, в том числе 29 детей.
Продолжается проведение акарицидных обработок, обработано 205 га, в том числе ЛОУ – 38 га.
В Пскове и Великих Луках открыты пункты по приему и проведению исследований клещей на предмет их зараженности возбудителями клещевых инфекций.
В Пскове:
В Великих Луках:
В случае присасывания клеща необходимо обратиться за медицинской помощью.