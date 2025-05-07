Общество

Более 200 псковичей обратились в медучреждения по поводу укусов клещей за минувшую неделю

С 1 по 7 мая в медицинские организации Псковской области по поводу укусов клещей обратились 203 человека, в том числе детей – 41, сообщили Псковской Ленте Новостей в в пресс-службе управления Роспотребнадзора по региону.

По местам присасывания клещей преобладают участки по месту жительства в сельской местности, дачные участки, неорганизованные места отдыха.

По состоянию на 7 мая года количество обращений по поводу присасывания клещей с начала сезона (697 человек) на 33,1 % меньше, в том числе детей (178) на 36,8 % меньше среднемноголетних недельных данных за 2014-2024 гг. (исключая 2020 и 2021 гг. ковидного периода).

За аналогичный период 2024 года количество обратившихся составило 678 человек, в том числе детей – 194.

С начала сезона в лабораториях «Центр гигиены и эпидемиологии в Псковской области» и медицинских организаций исследовано 757 клещей, из них снятых с пострадавших – 447 (за неделю 142), из природных биотопов – 310.

Пораженность клещей клещевыми инфекциями, представляющими опасность для человека, составила:

клещевым вирусным энцефалитом – 0,13 %,

иксодовым клещевым боррелиозом – 20,3 %,

моноцитарным эрлихиозом человека – 2,5 %,

гранулоцитарным анаплазмозом человека – 0 %.

В 2025 году зарегистрирован 1 случай клещевого вирусного энцефалита у взрослого.

За январь-апрель 2025 вакцинировано против клещевого вирусного энцефалита 1069 человек, в том числе 109 детей, ревакцинировано 1725 человек, в том числе 29 детей.

Продолжается проведение акарицидных обработок, обработано 205 га, в том числе ЛОУ – 38 га.

В Пскове и Великих Луках открыты пункты по приему и проведению исследований клещей на предмет их зараженности возбудителями клещевых инфекций.

В Пскове:

исследование только на клещевой вирусный энцефалит: ул. Гоголя, 21А, вход со двора, тел. для справок: 8(8812) 66-42-91, 66-28-90;

исследование на 4 инфекции: ул. Гоголя, 17, 2 этаж, тел. для справок: 8(8812) 66-42-80, 66-28-90.

В Великих Луках:

исследование только на клещевой вирусный энцефалит: улица Тимирязева, 9, телефон для справок: 8 (81153) 7-19-14;

исследование на 4 инфекции: Санитарный переулок, 4, телефон для справок: 8-911-364-39-19.

В случае присасывания клеща необходимо обратиться за медицинской помощью.