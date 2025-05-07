Общество

В России приняли закон о расширении механизма внесудебного банкротства на участников СВО

Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях инициированный правительством РФ закон, предусматривающий распространение механизма внесудебного банкротства на участников и ветеранов СВО.

Воспользоваться такой процедурой они смогут, подтвердив факт участия в СВО по форме, установленной правительством РФ, при отсутствии имущества, на которое может быть обращено взыскание, при наличии исполнительного документа, выданного не позднее чем за один год до даты обращения с заявлением о внесудебном банкротстве, который предъявлялся к исполнению и требования по которому не исполнены или исполнены частично. Участник СВО сможет воспользоваться механизмом и освободиться от долговых обязательств, если их размер не ниже 25 тыс. и не выше 1 млн рублей. Проверка этого условия возлагается на органы ФССП.

Глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям (фракция КПРФ) Сергей Гаврилов напомнил, что законодательное обеспечение поддержки бойцов СВО и их семей - один из главных приоритетов, которые определил председатель Госдумы Вячеслав Володин на текущую сессию.

«Процедура внесудебного банкротства успешно применялась в 2024 году, ею воспользовались более 55 тыс. человек. Ее распространение на участников СВО потребует определенной настройки информационных систем. Но Минэкономразвития и комитет уверены, что это будет реализовано в кратчайшие сроки. Внесудебное банкротство участников специальной военной операции - механизм, призванный обеспечить этим гражданам доступ к освобождению от долговых обязательств при наличии определенных условий. Процедура банкротства расширяется на участников СВО, устанавливая для них те же критерии, что и для получателей пособий по рождению ребенка», - указал Гаврилов.

Закон также вводит механизм проверки обстоятельств исполнительного производства. «Для применения процедуры требуется, чтобы в отношении заявителя был вынесен исполнительный документ не позднее чем за год до момента обращения. Данное требование направлено на предотвращение ситуаций, при которых задолженность образуется искусственно или в целях преднамеренного уклонения от исполнения обязательств. Проверка этого условия возлагается на органы, имеющие доступ к сведениям о ходе исполнительных производств, что снижает риск подачи необоснованных заявлений», - подчеркнул глава комитета. Закон распространяется на граждан, ранее участвовавших в СВО и уволенных, например, по состоянию здоровья. Его принятие закладывает основу для защиты интересов лиц, выполнивших государственные задачи, но оказавшихся в тяжелом материальном положении, отметил Гаврилов, пишет ТАСС.

«Внесудебная процедура банкротства - адресная помощь в сложной финансовой ситуации. Механизм дополнит список мер социальной поддержки участников СВО», - отметил первый заместитель министра экономического развития РФ Максим Колесников.