Псковичка заняла второе место в конкурсе «Вместе против коррупции!»

Псковичка Ульяна Морозкина заняла второе место в конкурсе социальной антикоррупционной рекламы «Вместе против коррупции!», сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Псковской области.
Фото: прокуратура Псковской области
Сегодня, 13 мая прокурор области Андрей Мошков по поручению Генерального прокурора Российской Федерации вручил медали финалисту Международного молодёжного конкурса социальной антикоррупционной рекламы «Вместе против коррупции!».
В номинации «Лучший рисунок» в возрастной группе 21 год-25 лет по итогам голосования национальной конкурсной комиссии Российской Федерации I место заняла работа «Опасная игра», автором которой является студентка Псковского государственного университета Ульяна Морозкина.
Данный рисунок также занял II место по результатам голосования международного жюри конкурса.