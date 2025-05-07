Общество

Завершились основные черновые строительные работы в школе №13 в Пскове

В средней общеобразовательной школе № 13 города Пскова завершены основные черновые строительные работы. На текущий момент штукатурка стен выполнена на 80%, стяжка пола находится в стадии завершения, начата укладка плитки, сообщил глава города Пскова Борис Елкин в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Борис Елкин

Стены внутри помещений оштукатурены примерно на 80%. Заливка полов подошла к концу, началось оформление интерьеров керамической плиткой. Наружные инженерные коммуникации – отопление, вентиляция, электричество – полностью восстановлены. Внутренняя отделка здания проходит поэтапно, акцент сделан на обеспечении комфорта и функциональности пространства.

Значительное внимание уделяется состоянию кровли. Старое кровельное покрытие полностью убрано, сооружена новая обрешетка, частично уложена качественная металлочерепица. Одновременно ведутся работы по прокладке линий связи, установке пожарных сигнализаций и оборудования видеонаблюдения.

«Благодарю подрядчика за хороший темп работ! Уверен, что 1 сентября учителя и ребята войдут в полностью обновлённую и современную школу!», - отметил Борис Елкин.

Ремонт осуществляется в рамках федерального проекта «Молодежь и дети» и региональной программы «Все лучшее детям».