 
Общество

Доля делающих ремонт своими руками россиянок выросла в два раза

Более 15% опрошенных российских женщин сообщили, что иногда им приходится заниматься мелкими ремонтными работами по дому - их доля выросла в два раза с 2022 года (7%). Об этом говорится в материалах компании «Роквул».

«15% опрошенных женщин сообщили, что иногда им приходится заниматься мелкими ремонтными работами по дому - за четыре года доля таких ответов тоже выросла в два раза (в 2022 году - 7%)» - отмечается в материалах, подготовленных по результатам опроса, проведенного в феврале при участии 1 326 женщин в возрасте от 25 до 60 лет.

Отмечается, что доля респонденток, которые никогда не сталкивались с ремонтными работами, составила в 2026 году 24%, что в два с половиной раза меньше, чем в 2022-м.

В целом самостоятельно заниматься ремонтом жилья приходилось 45% россиянок, причем 27% делают это регулярно, а 18% сталкивались с такой необходимостью несколько раз. При этом четыре года назад доля респонденток с опытом ремонтных работ составляла 24%. Сегодня только 23% опрошенных женщин однозначно не готовы самостоятельно делать ремонт - в 2022 году - 32%. Среди остальных 34% готовы к любым работам, 16% не против взять на себя простые задачи, 13% предпочли бы заняться дизайном интерьера, 10% - закупкой стройматериалов. Также 8% респонденток заявили о готовности к поиску исполнителей ремонтных работ, а 6% взяли бы на себя роль организатора и контролера, пишет ТАСС.

Согласно материалам, 82% опрошенных женщин, которые сами делали ремонт, научились базовым работам по интернету. За прямой консультацией к экспертам обращались лишь 40%, чаще всего это касалось технически сложных задач. Рассуждая о конкретных работах по дому, 40% респонденток отметили, что могут самостоятельно поменять лампочки, 31% покрасить стены и поклеить обои, 27% - собрать и отремонтировать мебель. 

