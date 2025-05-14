Общество

Художественное направление допобразования оказалось самым популярным в Псковской области

Наиболее популярным направлением дополнительного образования в Псковской области в 2024 году стало художественное. Его выбрали 35,9 тысячи детей, из них 64% — девочки, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковстате.

По программам социально-гуманитарной направленности занималось 32,8 тысячи человек. Соотношение обучающихся по этому направлению мальчиков и девочек одинаково.

Физкультурно-спортивное направление выбрали 28,4 тысячи детей. Наиболее востребовано оно у мальчиков — 58,7%.

Многие дети выбрали технические и естественнонаучные кружки и секции. Их было 13,4 тысячи и 12,3 тысячи соответственно. Важно подчеркнуть, что ребёнок мог заниматься в нескольких кружках и секциях одновременно, добавили в Псковстате.