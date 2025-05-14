Общество

Госдума разрешила мигрантам работать по одному патенту в соседних регионах

Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект правительства РФ, которым предлагается предоставить мигрантам возможность работать по одному патенту в Москве и Московской области, а также Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Законопроектом предлагается в определенных субъектах предоставить возможность иностранным гражданам, получившим патент на территории одного региона, работать на территории другого, а работодателям - право привлекать для работы иностранных граждан, получивших патент на территории иного субъекта.

Согласно законопроекту, обязательным условием такого привлечения иностранных специалистов будет наличие соглашения об осуществлении иностранными гражданами трудовой деятельности на основании патента, заключенного между соответствующими субъектами.

Право заключать соглашения между собой предлагается предоставить высшим должностным лицам Москвы и Московской области, а также Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

В целях сохранения контроля за трудовой миграцией законопроект предусматривает обязанность работодателя в случае осуществления иностранным гражданином трудовой деятельности на территории двух субъектов подачи уведомления в территориальный орган МВД России по месту осуществления трудовой деятельности, пишет РИА Новости.