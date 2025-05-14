Общество

Псковские врачи поделились опытом в Херсонской области

Псковские врачи поделились опытом в Скадовской центральной районной больнице Херсонской области, сообщили в Telegram-канале «Шефская помощь / Херсонская область».

Фото здесь и далее: «Шефская помощь / Херсонская область»

В Скадовской центральной районной больнице состоялась встреча с участием специалистов из Псковской области. Врачи поделились ценным опытом диагностики и лечения неврологических и кардиологических заболеваний.

В рамках мероприятия замглавврача по Региональному сосудистому центру Алина Кузуб представила два доклада: «Работа РСЦ/ПСО на примере Псковской области» и «Острый инфаркт миокарда с/без подъёма ST». Также врач-рентгенолог отделения рентгеновской компьютерной томографии Елена Овчинникова рассказала о роли КТ/МРТ при установлении диагноза, а заведующий кардиологическим отделением для пациентов с ОИМ, врач-кардиолог Александр Андросович выступил на тему: «Роль ЭхоКГ/ЭКГ в диагностике инфаркта миокарда».

Встреча прошла в живом формате с обсуждением практических кейсов и обменом опытом, что стало важным вкладом в повышение качества медицинской помощи.