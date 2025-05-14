Общество

Госдума одобрила госрегулирование объема платных мест в вузах

Правительство России будет определять, сколько платных мест должно быть в российских вузах, а также конкретные специальности. Направленный на это законопроект Госдума приняла в первом чтении. Исправлять ситуацию надо, потому что 56 процентов студентов учатся за деньги, далеко не всегда получая нужное на рынке труда образование, подчеркнул председатель ГД Вячеслав Володин.

Законопроект он ранее внес вместе со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко, коллегами-депутатами и сенаторами. Согласно инициативе, прием на платное обучение по образовательным программам высшего образования будет проводиться в объеме, определяемом кабмином. Что важно, правительство будет устанавливать эти лимиты с учетом потребностей экономики в квалифицированных кадрах и отраслевых особенностей, пишет «Российская газета».

Замглавы Минобрнауки РФ Дмитрий Афанасьев уточнил, что платный прием в российские вузы будет ежегодно корректироваться, правительство будет действовать гибко. Предполагается исходить из изменений в прогнозе потребности в кадрах, который разрабатывает Минтруд. «Вместе с депутатами Госдумы будем обсуждать эти параметры и закладывать их в план приема в вузы на следующий год», - заявил он. В кабмине обещали народным избранникам, что подзаконные акты будут подготовлены в короткий срок - в течение месяца.

Как пояснил Володин, в настоящее время у министерства высшего образования и науки нет полномочий регулировать объемы платного обучения. Это делают сами вузы, и в итоге 56 процентов от числа всех обучающихся и в государственных, и в частных вузах получают образование на платной основе. Из общего количества платных студентов 42,5 процента учатся на экономических и юридических отделениях, добавил он. У Володина возникли сомнения, есть ли у высшей школы ориентированность на рынок труда. Таким образом, введение госрегулирования в этой сфере поможет повысить качество высшего образования, считает спикер ГД.

Замглавы Минобрнауки подтвердил его данные и добавил, что на программах по творческим направлениям платники составляют не более 10%. «Платные студенты по инженерным направлениям - 22%, по гуманитарным направлениям педагогическим - это около 7%. Платные медики - чуть более 6%, - заявил Афанасьев. - Поэтому нам нужно изменить структуру приема. Там, где все же необходим платный прием, поддержать его в том числе методами льготного образовательного кредита. И попридержать платный прием там, где он не поддержан ни потребностями кадров, ни практикой реального качественного трудоустройства». Это коснется в первую очередь тех же экономистов и юристов, уточнил замминистра.