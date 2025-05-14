Мурашко: Россияне потребляют сахара в пять раз больше рекомендуемых норм

Россияне потребляют сахара в пять раз больше от рекомендуемых медицинскими работниками норм, также среднее потребление соли по стране превышает норму в 2,5 раза, что сказывается на здоровье людей. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

«Сегодня население нашей страны потребляет сахара в пять раз больше от рекомендуемых норм медицинскими работниками, специалистами в этой области. В 2,5 раза потребляем больше соли. Это то, что не может не отразиться на здоровье людей. Об этом нужно помнить. Досаливать, сладкие напитки, сладкие продукты - это реальная угроза», - рассказал министр в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия-24».

По его словам, жители страны стали меньше есть рыбы, но превышать рекомендуемую норму потребления мясных продуктов почти на 6%. Кроме того, россияне едят недостаточно ягод и овощей. «Мы до рекомендуемых норм, если в среднем по стране смотреть, недобираем где-то порядка 60-65%. И по овощам необходимо увеличивать до 70% объем потребления. Люди в своем рационе, конечно же, в том числе и семьи, должны об этом помнить», - пояснил Мурашко, его слова приводит ТАСС.