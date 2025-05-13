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Всему голова

Жители региона стали реже подсаливать готовую еду, к такому выводу пришёл Псковстат по итогам выборочного наблюдения здоровья населения за 2024 год. Итоги исследования не могут не радовать, ведь, по мнению врачей, переизбыток соли в рационе может привести к негативным последствиям для организма. По наблюдениям нашего обозревателя, люди в целом стали трепетнее относиться к тому, что употребляют в пищу сами и чем кормят своих питомцев. Между тем, во многих семьях процветают пищевые привычки, которые несут откровенный вред. В своей авторской колонке Ульяна Лаблюк перечисляет некоторые тенденции в питании, польза которых сомнительна, и напоминает, откуда растут их корни.

Многих из нас заставляли есть суп исключительно с хлебом. Я ещё припоминаю необходимость мазать батон сливочным маслом и шкворчащее на сковороде сало, в которое надлежало макать отваренный картофель. Непременным атрибутом каждого обеда и ужина в нашей семье была кружка с водой — запивать съеденное. И первое, и второе обычно накладывали до краёв в суповые тарелки советского образца, размер которых довольно внушительный.

Сегодня в сети можно найти массу обоснований, подкрепленных наукой, почему всё вышеперечисленное может нанести вред здоровью, и речь не только о лишних килограммах. Неправильный рацион, переедание грозят бедами гораздо более серьёзными, нежели незастегнувшаяся молния на джинсах. Перечислять все болячки, которыми может обернуться чрезмерное употребление всего, что считается вредным, не вижу смысла, вся эта информация есть на просторах всемирной паутины. Поговорить хотелось бы немного о другом — об умеренности, здравомыслии, необходимости заботиться о себе любимом и близких, а также о возможностях, которые сегодня для этого существуют.

Нынче очень модно говорить о правильном питании, оно же «ПП». Я не могу отнести себя к его приверженцам, но как в рационе, так и в других составляющих жизни привыкла руководствоваться здравым смыслом и принципом «всё хорошо, что в меру». А ещё прислушиваться к своему организму, который всегда даст знак, что именно ему хорошо, а что не очень. Мой, к примеру, в какой-то момент перестал усваивать жирную пищу в любом её виде и стал самым болезненным способом отторгать сливочное масло, сало, майонез и даже мороженое без заменителя молочного жира. С точки зрения правильного питания это скорее плюс, ибо всем понятно, что данные продукты особой пользы не несут (на эту тему, опять же, есть тонна информации в интернете). Да и я не против такого расклада, так как нисколько не скучаю по вкусу шкварок и жареной картошки, которые часто ела в детстве. Их вид сегодня скорее вызывает отторжение, нежели желание подкрепиться. То же самое касается чая с сахаром и в целом сладкого, нужда в которых с возрастом как-то отпала сама собой. Наверное, это тоже не плохо. Знаю, что из-за острой потребности в конфетах, шоколадках и булочках с вареньем могут возникать серьёзные проблемы, хотя бы при необходимости скинуть лишние килограммы.

К сожалению, большинство вредных пищевых привычек, которые нам привили в раннем возрасте, искоренить непросто и в первую очередь они отражаются на фигуре. К примеру, те, кто в 30 лет продолжает есть на обед первое-второе-третье и компот, «за маму, папу, бабушку», рискует нарастить солидные бока и другие части тела, ибо метаболизм взрослого человека сильно отличается от того, что был у растущего организма. Уровень активности становится меньше, а лени с годами только прибавляется.

Пищевые привычки формируются в детстве и большая часть из них потом переходит во взрослую жизнь — это неоспоримый факт. И часть из них могут быть вредными и нести прямую угрозу здоровью. Конечно же, с поправкой на то, что организмы и потребность в калориях у всех разные.

Большая часть традиций, связанных с приёмом пищи современными людьми, родом из советской гастрономии. Если борщ, то обязательно с майонезом или со сметаной, да пожирнее. Праздничный салат — и тут без майонеза никуда. А какой же стол обойдётся без картофеля, из которого можно приготовить массу разнообразных и сытных блюд, даже для завтрака идеи найдутся. Что уж говорить про последующие приёмы пищи, которые многим не видятся без картофельного гарнира. Многим из нас с детства знаком вкус рисовой каши или вермишели на жирном молоке, такие блюда до сих пор готовят в детских садах. Но то, что хорошо ребёнку, не всегда во благо взрослому.

А вот опустошать тарелку до конца — так себе затея для человека любого возраста. Думаю, многие помнят фразу: «Пока не доешь, из-за стола не выйдешь». Абсолютно понятное желание родителей накормить своего ребёнка может сыграть злую шутку в дальнейшей его жизни. Привычка сметать со стола всё, что на нём имеется, даже если организм в этом совсем не нуждается, здоровья не прибавит, а вот дополнительный вес со всеми вытекающими — запросто. И, если вы до сих пор ждете десерта после каждого приёма пищи в обмен на съеденный до конца суп, пюрешку с котлеткой и выпитый компот, - у меня для вас не слишком хорошие новости.

На данный момент формулы завтраков, обедов и ужинов, которые были актуальны для советских граждан, не подходят россиянам по многим причинам. В том числе и потому, что наш образ жизни изменился, стал гораздо менее подвижным и трудозатратным. Обильная трапеза в заводской столовой — не самый лучший вариант для ежедневного рациона офисного работника.

Ещё везде принято пить чай — на работе, дома, в гостях. Да не пустой, а с чем-нибудь «вкусненьким» - конфетами, печеньем, пирожками. Если повод особенный, то обязательно нужен торт или хотя бы пирожные посолиднее. Потом самые совестливые идут мучительно сгонять лишние калории в спортзале, а те, кому всё равно, доедают остатки былой роскоши в качестве перекусов. Запивают всё это дело каким-нибудь сладким соком или лимонадом, компоты и морсы нынче не сильно популярны, хотя в столовых встречаются. Готовят их, как и раньше, с добавлением сахара.

Как и говорила выше, в моём случае пазл сложился, большая часть продуктов, которые считаются вредными, мне неинтересны. Это, кстати, и с точки зрения экономии приятный бонус. В некотором роде я даже питаюсь правильно, хотя, как говорится, никто не без греха. Часто использую усилители вкуса, например, соевый соус. Иногда ем фаст-фуд, консервы и полуфабрикаты, испытываю страсть к маринованным и солёным огурцам, употребление которых имеет свои плюсы и минусы. Не всегда питаюсь по графику и уж тем более не 4-5 раз в день, как рекомендуют современные диетологи. Даже не пытаюсь считать калории, как делают самые продвинутые, которые контролируют свой вес и в целом состояние организма. Завтракать предпочитаю бутербродом с колбасой или паштетом — знаю, что не очень полезно, зато быстро. К слову, именно с отсутствием времени часто связано несбалансированное питание современных людей.

Однако даже при очень сжатом графике можно питаться более-менее правильно, было бы желание. Кто-то скажет, что это дорого — здесь склонна согласиться, но не до конца. Дорогое нынче всё, картошка, сало и сахар в том числе. Конечно, заправлять салат майонезом дешевле, чем греческим йогуртом, вкус которого, к тому же, не каждому нравится. Но снизить объёмы потребления не слишком полезного соуса вполне реально, заодно и свободные деньги появятся, на которые можно купить что-нибудь из списка «ПП». Залог успеха - знать свою меру и уметь её соблюдать.

В настоящее время в магазине можно найти альтернативу любым вредным продуктам, некоторые даже занимаются их самостоятельным приготовлением, а то и выращиванием. Вместо покупного майонеза заправляют «оливье» и «селедку под шубой» домашним, отдают предпочтение фермерским фруктам и овощам, либо сами постигают азы огородничества. Часто можно услышать, что в СССР пища была более «здоровой» и «правильной», экология лучше, а про ГМО вообще никто не знал. В целом это верно, продукты на полках современных магазинов действительно могут быть менее вкусными и качественными, чем раньше. Но, повторюсь, желающие употреблять только натуральный провиант найдут способ это сделать.

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Вернёмся к соли и делам минувших дней. Очевидно, что в Советском Союзе блюда обильно сдабривали хлоридом натрия для усиления вкуса. Еда была довольно простой, а способов сделать её привлекательной не так много. В отличие от дня сегодняшнего, когда полки магазинов ломятся от продуктов на любой вкус и кошелёк. И нет необходимости заедать каждый приём пищи хлебом, чтобы хоть как-то насытиться.

Раз уж у нас есть возможности быть разборчивее в еде и заботиться о своём здоровье, так почему бы ими не воспользоваться? Принимать пищу по потребностям, а не про запас, и только ту, после которой не придётся тратить сумасшедшие деньги на фитнес-клубы или, что хуже, посещение врачей. Находить альтернативу тому, что действительно вредно для конкретного вашего организма. Не заставлять себя и детей есть то, что не хочется, только потому, что кто-то сказал «так правильно». Я вообще сторонник того, что от приёма пищи нужно получать удовольствие. Здесь многие со мной не согласятся, мол, это источник энергии, не более того, но если вы каждый день будете обедать брокколи, которую ненавидите всей душой, особой пользы это не принесёт.

В СССР, безусловно, было много хорошего, но некоторые принципы питания тех времен морально устарели и не соответствуют реальности. Это касается и кормления животных. Понятно, что в прошлом веке о сухих кормах никто даже не задумывался, в лучшем случае четвероногих кормили кашей с мясом, а при их отсутствии — тем, чем придётся. Зачастую «эконом-рацион» включал в себя объедки с человеческого стола, прокисший суп или зачерствевший хлеб. Этому были объективные причины, все они не от хорошей жизни и уж точно не в пользу здоровья питомцев. Все мы знаем примеры из истории, когда у людей не было возможности нормально накормить даже себя, куда там животных. Но сейчас другое время и другие возможности.

Конечно, можно идти по «натоптанной». Кормить кошку варёной мойвой и молоком, «утилизировать» в собаку щи недельной давности, да и самому питаться исключительно «бомж-пакетами», щедро приправленными майонезом. Но стоит помнить, что продолжительность жизни четвероногого друга напрямую зависит о того, что вы кладете ему в миску, да и состояние вашего организма взаимосвязано с тем, чем вы его насыщаете.

Заинтересованы провести на белом свете как можно больше времени и, желательно, вместе со своим питомцем? Не хотите долго и дорого лечить то, чего можно избежать? Возможно, настало время пересмотреть рацион.

А какие гастрономические привычки есть у вас, и планируете ли вы от них избавляться? От каких продуктов из списка «вредных» отказаться сложнее всего, и что делать, если не получается? Делитесь в комментариях, возможно, для кого-то ваш опыт окажется полезным.

Ульяна Лаблюк