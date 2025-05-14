Общество

Более 600 беременных женщин в Псковской области получают единое пособие

В период беременности женщина может оформить единое пособие. На сегодняшний день такой мерой государственной поддержки пользуются более 600 жительниц Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе отделения Социального фонда России по Псковской области.

Для получения единого пособия беременная женщина должна встать на учет в медицинской организации в ранние сроки беременности — до 12 недель. При этом среднедушевой доход каждого члена семьи не должен превышать величину прожиточного минимума на человека в регионе проживания, а трудоспособные ее представители — иметь доход за 12 месяцев расчетного периода не менее 4 минимальных размеров оплаты труда (89 760 рублей) или объективные причины для его отсутствия.

От доходов зависит и размер выплаты: он может составлять 50, 75 или 100% регионального прожиточного минимума для трудоспособного населения в 2025 году. Так, в Псковской области максимальный размер единого пособия составляет 19 136 рублей. Пособие выплачивается за полный месяц независимо от даты постановки на учет в медицинской организации или даты родов.

Обратиться за выплатой будущая мама может после наступления 12 недель беременности. Для этого нужно подать заявление в отделение СФР по Псковской области. Сделать это можно через портал госуслуг или лично – в клиентской службе или МФЦ. Пособие назначается с месяца постановки на учет, но не ранее 6 недель беременности.

Первое перечисление производится в течение 5 рабочих дней после принятия решения о назначении выплаты, в дальнейшем — 3-го числа текущего месяца за предыдущий.

Выплата единого пособия осуществляется при наличии у отделения СФР информации о посещении будущей мамой медицинской организации на сроках 10–14, 18–22 и 30–32 недели беременности. Если пропустить прием, выплату пособия приостановят до момента, пока женщина вновь посетит медучреждение и в отделение фонда поступит информация об этом.

Вопросы можно задать специалистам отделения СФР по Псковской области: 8 800 100 00 01 (звонок бесплатный). Обратиться также можно и в социальные сетях: