 
Общество

Антон Мороз принял участие в семинаре для новых депутатов Госдумы от «Единой России»

0

Депутат Государственной Думы Антон Мороз принял участие в образовательном семинаре для впервые избранных депутатов, который прошёл в центральном исполкоме «Единой России». Об этом депутат пишет на платформе «Макс».

Фото: Антон Мороз / «Макс»

«Для меня, как для новичка в парламенте, это был насыщенный и очень полезный опыт. В целом, в обучении приняли участие около 140 новых депутатов — люди с разным профессиональным опытом: кто-то работал в законодательных собраниях, кто-то возглавлял федеральные структуры, кто-то участвовал в специальной военной операции. И для всех нас этот семинар стал своего рода "курсом молодого бойца" на старте работы в нижней палате российского парламента», - поделился Антон Мороз.

По словам депутата, секретарь Генсовета партии Владимир Якушев подчеркнул важность слаженной работы партийцев в Госдуме по реализации наказов граждан, ставших ключевым документом партии на ближайшую пятилетку - Народной программой. Дмитрий Вяткин рассказал о законотворческой работе партии, Андрей Исаев — о деталях работы с Народной программой. Евгений Ревенко поделился тем, как выстраивать взаимодействие со СМИ. Артём Туров объяснил, как работать с обращениями граждан и проводить личные приёмы. Роман Романов говорил о политическом позиционировании. А руководитель фракции Дмитрий Кобылкин обратился с напутствием.

«Особенно ценно, что фракция партии в Госдуме обновилась почти наполовину. И такие семинары — это не просто передача знаний. Это возможность наладить горизонтальные связи, понять, как устроена парламентская работа изнутри, и получить ответы на технические вопросы, которых у новичков возникает немало. Между выборами и началом работы нового созыва прошло всего 10 дней, и такая синхронизация партийной и фракционной работы — важный шаг для эффективного старта», - заключил Антон Мороз.
Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Top.Mail.Ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026