Антон Мороз принял участие в семинаре для новых депутатов Госдумы от «Единой России»

Депутат Государственной Думы Антон Мороз принял участие в образовательном семинаре для впервые избранных депутатов, который прошёл в центральном исполкоме «Единой России». Об этом депутат пишет на платформе «Макс».

Фото: Антон Мороз / «Макс»

«Для меня, как для новичка в парламенте, это был насыщенный и очень полезный опыт. В целом, в обучении приняли участие около 140 новых депутатов — люди с разным профессиональным опытом: кто-то работал в законодательных собраниях, кто-то возглавлял федеральные структуры, кто-то участвовал в специальной военной операции. И для всех нас этот семинар стал своего рода "курсом молодого бойца" на старте работы в нижней палате российского парламента», - поделился Антон Мороз.

По словам депутата, секретарь Генсовета партии Владимир Якушев подчеркнул важность слаженной работы партийцев в Госдуме по реализации наказов граждан, ставших ключевым документом партии на ближайшую пятилетку - Народной программой. Дмитрий Вяткин рассказал о законотворческой работе партии, Андрей Исаев — о деталях работы с Народной программой. Евгений Ревенко поделился тем, как выстраивать взаимодействие со СМИ. Артём Туров объяснил, как работать с обращениями граждан и проводить личные приёмы. Роман Романов говорил о политическом позиционировании. А руководитель фракции Дмитрий Кобылкин обратился с напутствием.