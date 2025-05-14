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Как отличить депрессию от плохого настроения, рассказал психолог

Каждый может заметить тревожные сигналы в своем поведении. Психолог Сергей Лунюшин, эксперт в НЛП, гипнотерапии и когнитивно-поведенческой психотерапии, подчеркнул, что депрессию трудно диагностировать. Часто ее путают с обычным плохим настроением.

«Тут очень важно понимать, что плохое настроение идет волнами. То есть не может человек 20-25 дней находиться постоянно в подавленном настроении. Первый признак депрессии — это эмоциональное состояние: плохое настроение, подавленное состояние, недовольство собой. Возможно, появляются мысли по поводу чувства вины, а иногда человек говорит: "Мне ничего не хочется" или "Мне ничего не надо". Страдающий депрессией не может радоваться жизни, он постоянно угрюмый. В этом состоянии человек может находиться 2-3 недели», — отметил Сергей Лунюшин.

Психолог подчеркнул, что очень важно наблюдать за человеком, у которого, возможно, развивается депрессия. Особенно, если его привычная форма поведения и интересы резко, в течение 2-3 недель, изменились.

«Например, занимался спортом длительное время, а в течение последних трех недель он перестал ходить в спортзал. Тогда необходимо насторожиться», — отметил специалист.

Эксперт объяснил, что у многих людей, когда наступает депрессия, снижается внимание, ухудшается память, а у школьников часто падает успеваемость, причем в достаточной сжатые сроки, пишет RuNews24.ru.

«Когда начинается депрессия, у человека появляются негативные мысли, которые он постоянно повторяет в своей голове, думает о них с утра до ночи. Или же постоянно говорит только о негативе. В состоянии депрессии у человека меняется поведение: он может постоянно чувствовать раздражение или, наоборот, проявляет заторможенность. Повторюсь, необходимо понимать, что временно это бывает у многих людей. Но когда это происходит постоянно в течение нескольких недель, тут уже необходимо бить тревогу», — уточнил психолог Сергей Лунюшин.

Психолог подчеркнул, что если близкие видят такие симптомы у родных людей, то необходимо поговорить с человеком и убедить его обратиться к специалистам.

«Выйти из депрессии, конечно, возможно самому. Но это достаточно сложно и не всегда получается. При этом страдающие депрессией понимают, что им нужна помощь, спустя несколько месяцев такого состояния. После такого срока вытащить человека достаточно сложно», — резюмировал Сергей Лунюшин.