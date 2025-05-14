Общество

Медалисты традиционно встретятся с главой Пскова

Для медалистов и стобалльников традиционно в Пскове будет организована встреча с главой города. Об этом сообщил начальник управления образования администрации города Пскова Геннадий Иойлев в ходе пресс-конференции в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM».

Встречу с выпускниками-отличниками устраивают каждый год. В этом году управление образования планирует продолжить эту традицию.

Говоря о стобалльниках, гость студии рассказал, что учебные учреждения Пскова традиционно показывают очень высокие результаты на едином государственном экзамене.

«Таких детей у нас достаточно много. На фоне других городов мы совсем не краснеем в этом смысле», - говорит начальник управления образования администрации города Пскова.

Геннадий Иойлев пока не готов сказать, сколько медалистов будет в Пскове в этом году. Впереди итоговая аттестация, и, по его словам, здесь возможен вариант, что ребёнок наберет больше баллов, чем у него было по итоговой оценке.

«Чем больше, тем лучше», - заключил начальник управления образования Пскова.