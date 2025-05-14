Общество

Прожившие в браке 50 лет семьи чествовали в Острове

Чествование семей, живущих в браке 50 лет, состоялось в Острове 15 мая в рамках празднования Международного дня семей, сообщается в Telegram-канале главы Островского района Дмитрия Быстрова.

Фотографии: Дмитрий Быстров / Telegram

«Тепло поздравил и высказал добрые пожелания в адрес семей – золотых юбиляров. Медали "50 лет совместной жизни", цветы и подарки получили несколько семей, проживающих на территории нашего района. Пройти по жизни вместе, плечом к плечу, сердцем к сердцу полвека − дорогого стоит, и хорошо, что в нашем районе есть такие замечательные люди, которые через всю жизнь пронесли сердечность, взаимопонимание и согласие. От всей души желаю крепкого здоровья, счастья, мира и благополучия на долгие годы вперёд. С праздником!» - написал Дмитрий Быстров.

Торжественную обстановку на церемонии награждения поддержала начальник отдела ЗАГС администрации Островского района Ирина Ермоленко. Приглашённым на приём парам она говорила «совет да любовь» и вызывала их для росписи в символической книге почётных юбиляров.

«Атмосферу праздника на торжественном приёме создал творческий коллектив Центра культуры "Юбилейный", порадовавший присутствующих проникновенным исполнением душевных песен о любви», - добавил Дмитрий Быстров.