Общество

Сдать тест на ВИЧ можно будет в Финском парке Пскова 18 мая

Профилактическое мероприятие проведёт Красный Крест и Центр профилактики и борьбы со СПИДом и инфекционными заболеваниями в честь Всемирного дня памяти людей, умерших от СПИДа, в воскресенье, 18 мая. Мобильный пункт приёма крови будет располагаться в Финском парке у Советского моста с 13:00 до 16:00. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы.

Впервые автомобиль Центра-СПИД на базе УАЗ Патриот, предназначенный для аналогичной профилактической работы и приема анализов, совершит выезд. Проведение тестирования на ВИЧ - инфекцию будет производиться непосредственно в нём. Горожанам будет предложено сдать кровь и поучаствовать в активностях от Красного Креста, получить информационный материал.

Также в воскресенье привлекаются волонтеры «Добровольцы» в трёх точках в центре города для раздачи материала и памятки о возможности пройти тестирование в Финском парке 18 мая и в течение следующей недели.

На следующей неделе пройти тестирование в автомобиле будет предложено во вторник, среду и пятницу с 13.00 до 16.00 на парковке ТЦ Империал, парковке ТЦ Гипермаркет Лента на Запсковье и парковке ТЦ Максимус соответственно.