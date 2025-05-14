Общество

На Земле началась мощная магнитная буря - синоптик

Магнитная буря началась на Земле в субботу, геомагнитное поле планеты будет находиться в слабо возмущенном состоянии до понедельника, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Как и ожидалось, на космическую погоду нашей планеты минувшей ночью стал оказывать влияние солнечный ветер, вырывающийся из очередной корональной дыры на нашей звезде. После полуночи вызванное им изменение конфигурации компонентов межпланетного магнитного поля стало причиной слабых возмущений магнитосферы Земли. При этом после 3 часов ночи по московскому времени эти возмущения усилились и достигли уровня средней магнитной бури класса G2», - рассказал Леус в своем Telegram-канале.

Синоптик отметил, что планета будет находиться в потоке более быстрого и плотного солнечного ветра до понедельника включительно, пишет РИА Новости. В такой ситуации в субботу, а также в ближайшие двое суток геомагнитное поле будет находиться в слабо возмущенном состоянии с непродолжительными периодами магнитных бурь преимущественно слабого уровня, класса G1.