Общество

Псковская делегация примет участие в финале Всероссийского чемпионата «Профессионалы»

Псковскую область в финале Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству «Профессионалы» представит учащийся Центра цифрового образования «IT-куб» Максим Мансуров, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства региона.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Школьник стал победителем регионального этапа. Он вошел в тройку рейтинга субъектов РФ в компетенции «Разработка компьютерных игр и мультимедийных приложений» (юниоры) по итогам межрегионального отборочного этапа и сейчас готовится продемонстрировать свои навыки и умения на федеральном уровне.

В состав псковской делегации также вошли эксперт «IT-куба» и наставник участника Сергей Серов, руководство регионального координационного центра «Профессионалы» и эксперты Центра образования и воспитания детей и молодежи «Кванториум».

Финальные испытания чемпионата пройдут с 25 по 31 мая в Нижнем Новгороде. Члены региональной делегации примут участие в мероприятиях деловой программы, на которых представители федеральных и региональных органов власти, бизнеса, образовательных организаций и эксперты из разных регионов и стран обсудят вопросы развития системы среднего профессионального образования, особенности подготовки кадров с учетом запросов реального сектора экономики. Выставочная зона чемпионата позволит узнать больше о ключевых предприятиях-партнерах Чемпионатного движения и достижениях системы СПО. Запланированы также профориентационные встречи и мастер-классы.

Региональный этап чемпионата в Псковской области прошел с 3 по 14 марта. В нем приняли участие свыше 150 студентов и около 50 школьников, в том числе учащиеся из Витебской области Республики Беларусь. Ребята и молодые люди продемонстрировали свои умения в 26 основных и 8 юниорских компетенциях, отражающих востребованные в регионе направления профессиональной деятельности.

Чемпионатное движение «Профессионалы» реализуется в рамках федерального проекта «Профессионалитет», который с этого года входит в национальный проект «Молодежь и дети».