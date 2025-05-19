Общество

Роскачество отмечает рост фактов мошенничества с кражей у выпускников «Госуслуг»

Центр цифровой экспертизы Роскачества фиксирует всплеск мошеннической активности, направленной на выпускников школ и связанной с кражей аккаунтов на «Госуслугах» под предлогом отправки ответов на ЕГЭ. Об этом сообщили в Роскачестве.

Злоумышленники массово создают группы в соцсетях и прилагают к публикациям ссылки на Telegram-каналы, где предлагают купить ответы на ЕГЭ за символическую плату - как правило, не превышающую 2 тыс. рублей.

После получения оплаты аферисты сообщают, что в связи с особой государственной важностью ответы будут доставлены через портал госуслуг. Чтобы якобы получить доступ к ответам на портале, школьникам отправляют форму авторизации на сервисе, где их просят ввести данные аккаунта и код подтверждения из смс, пишет ТАСС.

«Как и каждый год, призываем выпускников и их родителей быть крайне бдительными и не доверять подобным предложениям. Не существует никаких «секретных» ответов на ЕГЭ, которые можно купить. Любые предложения о покупке «ответов» - это мошенничество», - отметил руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко.