Премиальные клиенты Сбера смогут менять привилегии

Премиальные клиенты Сбера Северо-Западного банка теперь могут выбирать нужные им привилегии каждый месяц в зависимости от того, что им сейчас наиболее актуально. Благодаря такому персонализированному подходу клиенты смогут получать больше выгоды и высокий уровень комфорта в любой жизненной ситуации, сообщили Псковской Ленте Новостей в банке.
Клиентам с подключённым Новым СберПремьером и накоплениями от 6 млн рублей или тратами по картам от 350 тысяч рублей в месяц бесплатно доступен выбор одной из привилегий: «Путешествия», «Здоровье», «Спорт и красота» или «Развлечения». Остальные клиенты могут подключить опцию за 7 тысяч рублей.
Выбор привилегии обновляется 7-го числа каждого нового месяца. Если не принять решение, то по умолчанию будет подключена привилегия «Путешествия» — до тех пор, пока клиент не выберет другую.
Клиентам с Новым СберПервым привилегия «Путешествия» доступна всегда — в неё входят безлимитные проходы в бизнес-залы по России и за границей. Клиенты с накоплениями от 10 млн рублей могут выбрать одну дополнительную привилегию — «Спорт и красота», «Развлечения» или «Здоровье». У клиентов с накоплениями от 30 млн рублей расширенная опция «Здоровье» подключена всегда, также, как и «Путешествия». Дополнительно они могут подключить опцию — «Спорт и красота» или «Развлечения». Привилегии можно менять каждый месяц.
Более подробно с условиями можно познакомиться на сайте банка.
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