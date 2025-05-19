Общество

Премиальные клиенты Сбера смогут менять привилегии

Премиальные клиенты Сбера Северо-Западного банка теперь могут выбирать нужные им привилегии каждый месяц в зависимости от того, что им сейчас наиболее актуально. Благодаря такому персонализированному подходу клиенты смогут получать больше выгоды и высокий уровень комфорта в любой жизненной ситуации, сообщили Псковской Ленте Новостей в банке.

Клиентам с подключённым Новым СберПремьером и накоплениями от 6 млн рублей или тратами по картам от 350 тысяч рублей в месяц бесплатно доступен выбор одной из привилегий: «Путешествия», «Здоровье», «Спорт и красота» или «Развлечения». Остальные клиенты могут подключить опцию за 7 тысяч рублей.

В привилегию «Путешествия» входят проходы в бизнес-залы по всему миру и возмещение трат за такси и рестораны в аэропортах и на ж/д вокзалах РФ

Привилегия «Спорт и красота» даёт бесплатную подписку на фитнес, салоны красоты, массажи и другое в приложении «Фитмост»

В привилегию «Здоровье» включены онлайн-консультации с врачами СберЗдоровья, в том числе узкопрофильными, а также бесплатные анализы после консультаций

С привилегией «Развлечения» клиент может возместить стоимость билетов на мероприятия на Афиша.ру – до 8000 бонусов в месяц (1 бонус = 1 рубль).

Выбор привилегии обновляется 7-го числа каждого нового месяца. Если не принять решение, то по умолчанию будет подключена привилегия «Путешествия» — до тех пор, пока клиент не выберет другую.

Клиентам с Новым СберПервым привилегия «Путешествия» доступна всегда — в неё входят безлимитные проходы в бизнес-залы по России и за границей. Клиенты с накоплениями от 10 млн рублей могут выбрать одну дополнительную привилегию — «Спорт и красота», «Развлечения» или «Здоровье». У клиентов с накоплениями от 30 млн рублей расширенная опция «Здоровье» подключена всегда, также, как и «Путешествия». Дополнительно они могут подключить опцию — «Спорт и красота» или «Развлечения». Привилегии можно менять каждый месяц.

«Мы запустили выбор привилегий, чтобы дать клиентам возможность определить те, которые им нужны в определённый период жизни. Если сейчас человеку важно пройти медицинские процедуры, значит его выбор упадёт на опцию «Здоровье». И так работает со всеми остальными потребностями. Мы же при этом увидим, насколько востребована каждая из привилегий: в какие периоды времени ему важны развлечения, а в какие — путешествия, например. Это поможет развивать опции», — сказал председатель Северо-Западного банка Сбербанка Дмитрий Суховерхов.

Более подробно с условиями можно познакомиться на сайте банка.

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